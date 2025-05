La Audiencia de Cantabria juzgará el 24 de junio a tres personas por acusar a gitanos de propagar el covid

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el próximo 24 de junio, a partir de las 10.00 horas, tres personas acusadas ... de un delito de odio al señalar a vecinos de Santoña de etnia gitana en redes sociales como responsables de propagar el covid durante los meses del confinamiento, en el año 2020. Unos hechos por los que la Fiscalía de Cantabria solicita tres años de cárcel y una multa de 3.960 euros para cada uno de ellos.

En el escrito de provisional de calificación de los hechos, la fiscal Fátima Polvorosa recoge que los tres acusados, a raíz del confinamiento en el pueblo de Santoña ocasionado tras la situación producida por el virus, realizaron varias publicaciones en redes sociales «con ánimo de lesionar la dignidad, incitar, así como de promover al odio y discriminación contra el colectivo de etnia gitana».

Entre el 22 y el 27 de marzo de 2020, uno de ellos envió al grupo de whatsapp 'Por España', en el que había entre seis y doce miembros, un audio que posteriormente se convirtió en viral, llegando a una multitud de vecinos de Santoña. En él manifestaba: «Que saquen estos casos, que va cayendo fulano, que caen por esto, me cago en Dios, que los cojan y los lleven al penal, me cago en Dios, que los tengan dentro de las murallas, que canten y bailen allí como en un campo de concentración hasta que se mueran todos. Me cago en su puta madre, están infectando a todo el mundo, con los gitanos, con que somos racistas, somos su puta madre, a ver si se mueren todos los hijos de la gran puta, pequeños, niños, abuelos y su puta madre».

Otro de los acusados, en las mimas fechas y con «idéntico ánimo», publicó en su perfil de Facebook y a sabiendas de que lo leerían todos sus seguidores: «La Policía se va a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña o nos van a matar a todos. Yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo». Posteriormente, el 31 de marzo de 2020, publicó: «Cuidado!! Por compartir esta notifica fui denunciado y se admitió a trámite en Santoña (me están investigando en el juzgado supongo que por racismo). Así está el patio».

De su lado, el tercer acusado publicó el 28 de marzo de 2020 desde su cuenta de Twitter -ahora denominada X-, en la que tenía al menos 45 seguidores, el siguiente tuit: «El contagio en Santoña de un clan de etnia gitana deja cinco fallecidos, el alcalde pide ayuda. Aquí tienes tu ayuda, alcalde», seguido de una fotografía de un bote de gas similar a los utilizados por los nazis para el exterminio de los judíos en los campos de concentración.

Según la fiscal Polvorosa, los acusados «eran conscientes de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes una vez llegaron a manos de sus destinatarios, estos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión».

La Asociación Gitanos de Santoña para la Promoción, Desarrollo e Inclusión Social se ha mostrado parte en la causa y reclama en concepto de daños morales la indemnización que pueda corresponderles. A este respecto, la Fiscalía interesa una responsabilidad civil para cada acusado de 5.000 euros.