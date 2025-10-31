La Audiencia fija para enero el juicio por la agresión a un médico y un celador en Los Castros

Abel Verano Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el próximo 27 de enero de 2026 a B.R.G. por la presunta agresión, en mayo de 2022, a un celador y un médico residente en el centro de salud de Los Castros, en Santander, por la que se enfrenta a trece años de cárcel que pide la Fiscalía.

El sanitario, entre otras secuelas, sufre una pérdida de visión en el ojo derecho del 50%, y el Ministerio Público reclama al acusado que le abone 124.000 euros y al celador 15.300 euros en concepto de responsabilidad civil. Todo ello, al considerar al procesado autor de dos supuestos delitos de lesiones y otro de atentado a la autoridad.

Por estos hechos, la acusación particular y la popular (representada por el Colegio de Médicos de Cantabria) solicita doce años de cárcel y 147.569 euros de indemnización en el caso de la primera.