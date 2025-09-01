El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Merino, presidente de la Asociación Lábaro.
Jesús Merino | Asociación Cántabra de Autocaravanas Lábaro

«Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»

A pesar de que cada vez hay más áreas acondicionadas, Jesús Merino opina que Cantabria es un territorio hostil a este turismo

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:10

Cada verano, la misma polémica: que si las autocaravanas invaden los aparcamientos, que si montan campamentos en cualquier sitio... Los usuarios de estos vehículos sienten ... a menudo que andan como el ratón y el gato, maltratados por la Administración, y defienden su derecho a veranear a su manera, después de haber gastado un dineral en sus casas rodantes. Ésa es la lucha de Jesús Merino, presidente de la asociación Lábaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»

«Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»