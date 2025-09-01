«Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»

Cada verano, la misma polémica: que si las autocaravanas invaden los aparcamientos, que si montan campamentos en cualquier sitio... Los usuarios de estos vehículos sienten ... a menudo que andan como el ratón y el gato, maltratados por la Administración, y defienden su derecho a veranear a su manera, después de haber gastado un dineral en sus casas rodantes. Ésa es la lucha de Jesús Merino, presidente de la asociación Lábaro.

–¿Es cada vez más complicado veranear en autocaravana?

–Depende de la zona. He estado en Francia hace un mes y es una maravilla.

–Lo digo porque en el periódico no dejan de aparecer noticias de denuncias y quejas por la invasión de espacios. ¿Qué se puede hacer?

–Pues lo que se debe hacer es que tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo. Si estoy en un aparcamiento donde cabe mi vehículo, está bien estacionado y no saco ningún artículo de la autocaravana, me lo tienen que permitir.

–¿Es amable Cantabria con las autocaravanas?

–¿Cantabria? No.

–¿Cuál es el mejor municipio de la región para ese tipo de turismo?

–Ninguno.

–Pero cada vez se están abriendo más zonas públicas....

–Se están abriendo, pero cada vez se ponen más pegas para habilitar estas áreas.

–En Santander hay bastante polémica con la que se va a hacer en Mataleñas...

–La gente se queja de que van a talar once pinos, pero he oído que van a plantar 120 robles. La alcaldesa ha explicado que van a asfaltar la zona, poner en condiciones todos los aparcamientos, no sólo para las autocaravanas, sino que van a hacer ciento y pico plazas para coches y motos. Pero el problema parece ser exclusivamente que haya autocaravanas en el área.

–¿Hay alguna región donde esté todo mejor organizado?

–Asturias y Galicia, por ejemplo: eso es otro mundo.

–¿Qué opina del decreto que prepara el Gobierno regional para regular las autocaravanas?

–Turismo ya ha comprendido que no puede regularnos, no puede limitarnos en ningún sentido. Según la Dirección General de Tráfico, las autocaravanas son como turismos, igual que cualquier otro vehículo. El decreto puede regular que no esté permitido que una autocaravana acampe en la calle, pero puede aparcar igual que cualquier otro vehículo.

–¿Qué cree que debería incluir esa normativa?

–Pues precisamente eso, que permitan aparcar las autocaravanas como cualquier otro vehículo. No se pide nada fuera de lo normal. Yo ahora mismo acabo de llegar con un Mercedes ML320, y he aparcado ahí fuera: pesa 2.200 kilos, pero puedo aparcar. Pasa de los 1.800 kilos que se permiten, pero como es un turismo puedo aparcar. Pago el mismo impuesto de circulación por la autocaravana y por el Mercedes. Si yo aparco la autocaravana aquí para ir a comer al Sardinero, ¿no es lo mismo? Y el dinero que llevo para gastar en el coche es el mismo que el que llevo en la autocaravana.

–¿Cuáles son las condiciones soñadas para poder viajar a gusto?

–Lo ideal es lo que pasa en Francia o en Alemania. Allí hay áreas y aparcas, pero si aparcas fuera de ellas tampoco te dicen nada. No te dicen nada porque consideran que se trata de un vehículo igual que cualquier otro, así que no hay nada más que regular: hay un aparcamiento y se acabó.

–¿Y qué me dice de la gente que planta su vehículo al lado de la playa y no lo mueve en todo el verano?

–Según la ley, no se puede dejar un vehículo aparcado en la calle más de tres días. Que se haga cumplir y ya está.

–¿Le parece que las autocaravanas tienen un problema de imagen, una fama de turismo tirado?

–Sí, hay una mala imagen. Yo paso por el área de Santander un día sí y otro también, y si veo una toalla colgada en el espejo, o uno con una silla sacada o cosas así, les llamo la atención. Les digo que conseguir esto me ha costado muchos como para que me lo echen abajo.

–Se habló de un boom en el sector como consecuencia del la pandemia. ¿Sigue existiendo ese tirón?

–Sí, sí. Se calcula que el parque de autocaravanas ha podido crecer más de un 30%. En España puede haber unas 80.000; en Cantabria no lo sé, porque no hay una contabilidad.

–¿Cuántos miembros tiene su asociación?

–Unos cincuenta. También soy socio de CAPA, la asociación asturiana. Aquí me ha tocado otra vez ser presidente.

–¿Qué objetivos tiene Lábaro?

–Pues reivindicar toda esta actividad: ir por los ayuntamientos, reivindicar nuestros derechos...

–¿Piensa que aún queda un largo trecho hasta que puedan viajar tranquilos?

–Esto va para muy largo, porque hay muchas piedras y muchos intereses en el camino. Tienes la sensación de que van detrás de ti, y creo que se debe, sobre todo, a la presión de los cámpings: cuando cierran, el 15 de septiembre, ya no hay problema y puedes aparcar donde te dé la gana, que ya no se quejan.