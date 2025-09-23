El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nuevas ambulancias del transporte programado a cargo de Autransa tras la salida de Diavida, a las puertas de Valdecilla Sur. Daniel Pedriza

Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

La empresa de HTG asume el transporte programado «en un tiempo récord» con mezcla de vehículos nuevos y ya usados

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Los pacientes que utilizan a diario el transporte programado de ambulancias para acudir a sus tratamientos o consultas al hospital han sido los primeros ... en notar el cambio. El viernes se bajaron de los vehículos de Diavida y este lunes se subieron en los de Autransa. Pero más allá de la apariencia de la flota, antes nueva y uniforme (las blancas con la rotulación roja y azul del SCS) y ahora una mezcla de ambulancias, unas recién estrenadas y otras con miles de kilómetros en las ruedas, habrá que esperar a que la nueva adjudicataria empiece a funcionar para ver si logra resolver los problemas de retrasos en los traslados que le han costado el contrato a la empresa valenciana, que el viernes dijo adiós a Cantabria y aún tiene pendiente el pago de la última nómina a la plantilla.

