Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Los pacientes que utilizan a diario el transporte programado de ambulancias para acudir a sus tratamientos o consultas al hospital han sido los primeros ... en notar el cambio. El viernes se bajaron de los vehículos de Diavida y este lunes se subieron en los de Autransa. Pero más allá de la apariencia de la flota, antes nueva y uniforme (las blancas con la rotulación roja y azul del SCS) y ahora una mezcla de ambulancias, unas recién estrenadas y otras con miles de kilómetros en las ruedas, habrá que esperar a que la nueva adjudicataria empiece a funcionar para ver si logra resolver los problemas de retrasos en los traslados que le han costado el contrato a la empresa valenciana, que el viernes dijo adiós a Cantabria y aún tiene pendiente el pago de la última nómina a la plantilla.

De entrada, lo que ha salvado su sucesora es una puesta en marcha «en tiempo récord», como destacan desde Autransa. La adjudicación se formalizó el jueves a primera hora de la tarde, con el relevo programado para la medianoche del día siguiente, lo que obligó a trabajar a marchas forzadas el fin de semana para organizar todo el dispositivo. La preparación de las ambulancias, del equipamiento, de los uniformes, de las conexiones con el Servicio Cántabro de Salud... En el Polígono de Candina se ha instalado el centro coordinador, dotado con doce puestos, para gestionar una actividad que conlleva unos 700 servicios diarios, repartidos por toda la región. Y aquí no hubo tiempo de ensayos -tampoco los tuvo Diavida en su día-.

El dato 11,4 millones de euros es el precio con el que Autransa asume el servicio para 18 meses 11,9 millones de euros firmó Diavida el año pasado para un periodo de 24 meses

Autransa garantizó a Sanidad que estaría en disposición de hacer ese traspaso el 20 de septiembre, «con el compromiso de mejorar el servicio y la atención al paciente», que es precisamente el objetivo que perseguía la Consejería cuando aceptó la rescisión de mutuo acuerdo con Diavida y empezó a buscar alternativas. Todo ello a sabiendas de que la solución le iba a costar un buen pellizco extra. Así, como ya adelantó este periódico el viernes, si el contrato ya extinguido se adjudicó en 11,9 millones para dos años (495.000 euros mensuales), el que ha ganado Autransa por la vía de emergencia asciende a 11,4 millones para 18 meses, lo que implica una factura mensual de 637.000 euros. Un incremento de la cuantía (2,5 millones en total) que va ligado a una ampliación de la flota, pues a las 54 ambulancias desplegadas por Diavida (incluidas las nueve de reserva) se añadirán ahora otras 17. Aunque esa remesa adicional no está operativa ya. Como explicó a este periódico el gerente de Atención Primaria, José María Pérez, «la empresa empezará con 54 vehículos y tiene un mes para completar su dotación (hasta los 71)».

Las tres licitadoras que se presentaron (junto a la firma de HTG optaron Sanir-Alsa y Ambulancias Maiz) compartían ese aumento de ambulancias y el compromiso de reducir los tiempos de respuesta para evitar que los pacientes sufran demoras. Diavida, que aspiraba a recuperar parte de la inversión realizada en Cantabria con la venta o alquiler de su flota, se dio de bruces con el resultado. Lo hubiera conseguido de haber resultado adjudicataria Sanir, pero el contrato se lo llevó su principal competidora, tras bajar un 15% el presupuesto de licitación (13,5 millones).

La valenciana asegura que la firma de HTG nunca le hizo una oferta formal. Ya sea por esa falta de entendimiento o porque nunca estuvo en sus planes 'heredar' las ambulancias de Diavida, el caso es que Autransa empezó a conducir el transporte programado con sus propios vehículos, algunos de los cuales ya había desplazado a Candina en julio.

Las claves Autransa señala que no ha tenido reclamaciones en el primer día de servicio pese a ser una jornada complicada por la lluvia

«Todos los vehículos adscritos al transporte programado conducen legalmente por Cantabria», asegura la adjudicataria

Ante las dudas que ya circulan en el sector de si los vehículos que ayer empezaron a cubrir las rutas cumplen con las condiciones fijadas en el contrato, desde Autransa garantizan que «todas las ambulancias adscritas al transporte sanitario no urgente (o programado) conducen legalmente por Cantabria», que «cuentan con la autorización sanitaria del SCS» y que «la flota básica tiene una antigüedad media inferior a 24 meses» -si es una media y la propia compañía ha asegurado que «57 son completamente nuevas», en el lote se ha colado alguno que ya está más que rodado en otras comunidades (antes de Santa Sofía o Sasu)-. Para despejar cualquier sospecha de incumplimiento, también desde la Gerencia de Atención Primaria reiteran que la compañía de HTG «cumple» con el criterio de antigüedad que se establecía en el pliego del contrato de emergencia -flota básica por debajo de los 24 meses de media- y que «todos los vehículos de Autransa están adscritos a este contrato únicamente».

Sobre el balance de actividad de este lunes, desde la compañía destacan que «no hemos tenido ninguna reclamación de pacientes en todo el día, a pesar de que ha sido una jornada complicada por la lluvia, que ha dificultado notablemente la circulación en toda la comunidad». A mediodía no constaban incidencias por retrasos, según la empresa. A esa misma hora en la sala de espera de Valdecilla Sur la pregunta que se repetía en el mostrador era ¿cuándo llega mi ambulancia?