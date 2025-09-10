El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ambulancia de Diavida, empresa que dejará de operar en Cantabria. Daniel Pedriza

Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria

La empresa de HTGroup obtiene una valoración de 100 puntos, frente a los 98,31 de Sanir (Alsa) y los 91,48 de Ambulancias Maiz

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:27

Ya hay sustituta para conducir el servicio de ambulancias que dejará Diavida. Y no ha habido sorpresas. A falta de que se complete el proceso ... de forma oficial, el análisis de las ofertas presentadas apunta que la empresa Autransa, la marca de HTGroup al frente también del transporte urgente, recuperará el mando del programado al ganar el contrato de emergencia al que optaban el grupo asturiano Sanir (Alsa) y el vasco Ambulancias Maiz.

