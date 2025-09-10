Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria

Ya hay sustituta para conducir el servicio de ambulancias que dejará Diavida. Y no ha habido sorpresas. A falta de que se complete el proceso ... de forma oficial, el análisis de las ofertas presentadas apunta que la empresa Autransa, la marca de HTGroup al frente también del transporte urgente, recuperará el mando del programado al ganar el contrato de emergencia al que optaban el grupo asturiano Sanir (Alsa) y el vasco Ambulancias Maiz.

48 horas después de cerrarse el plazo de presentación de propuestas, la resolución confirma lo que muchos ya daban por hecho: el retorno de la compañía que ha gestionado el transporte programado durante más de una década, aunque antes fuera bajo el nombre de Ambuibérica. El alquiler de su antigua nave y la llegada de varias ambulancias rotuladas hace meses ya daba las primeras pistas de que se veían con posibilidades de aprovechar la oportunidad abierta tras la primera propuesta de rescisión con la adjudicataria valenciana, que finalmente se cerró de mutuo acuerdo tras no obtener la Consejería de Salud el aval del Consejo de Estado para hacerlo de forma unilateral.

Ahora, la firma de HTGroup gestionará el servicio que rechazó el año pasado porque no le resultaba rentable –se descolgó a última hora de la licitación que ganó Diavida y perdió Digamar (SSG)–, pero lo hará en unas condiciones económicas más ventajosas y sin la presión de las penalizaciones que han asfixiado a la compañía valenciana.

A falta de conocer la propuesta económica con la que se ha impuesto a las dos empresas con las que competía para relevar a Diavida, la valoración de los técnicos del Servicio Cántabro de Salud le otorgan 100 puntos, frente a los 98,31 de Sanir y a los 91,48 de Ambulancias Maiz. Una puntuación en la que se ha tenido en cuenta la cuantía ofertada sobre un precio estimado de 13,5 millones de euros para un periodo de 18 meses (la anterior licitación fue de 13,1 millones para 24 meses y se adjudicó a Diavida en 11,9 millones), pero también el número de ambulancias (mínimo se exigían 54, que son las actuales), la antigüedad de las mismas y los criterios de calidad y mejora del servicio.