Autransa trae nuevas ambulancias pese a que aún no hay sustituta de Diavida

La empresa Autransa -antigua Ambuibérica- se ve muy favorita para sustituir a Diavida como responsable del transporte sanitario programado de Cantabria. La Consejería ... de Salud aún no ha decidido cual de las cuatro empresas presentadas se queda con el contrato de emergencia tras la conflictiva salida de la anterior adjudicataria, pero Autransa ya ha empezado en los últimos días a traer nuevas ambulancias para este servicio a la nave que tiene en el polígono de Candina.

Sanidad insiste en que el contrato con Diavida todavía no está resuelto después de que el Consejo de Estado diese la razón a la empresa frente al Gobierno regional, que veía motivos para rescindir la firma por incumplimiento. La solución fue una salida pactada con la que Diavida esquivó la quiebra económica.

Las claves Consejería de Salud Aseguran que el contrato aún no está resuelto y no saben a qué responde la llegada de las ambulancias Autransa La empresa no quiso ayer valorar ni explicar la llegada de los vehículos a su nave de Candina

Mientras se prepara una nueva licitación que ponga orden en el caos del transporte sanitario en Cantabria, el Gobierno hará un contrato de emergencia para el que hay cuatro empresas interesadas: Servicios Sociosanitarios Generales, Tenorio, Sanir y Autransa. Desde la Consejería aseguran que aún no se ha tomado la decisión y no saben a qué responde que Autransa ya haya traído a Santander nuevas ambulancias especializadas en este transporte sanitario programado. Y desde la empresa no quisieron hacer ayer ninguna valoración. El Diario Montañés se puso en contacto con ella, pero no explicaron los motivos de la llegada de las nuevas ambulancias a Santander.

Más vehículos

Es importante recordar que Ambuibérica -que cambió hace dos años su nombre a Autransa- ya se encarga de los servicios de urgencia de las ambulancias. En ese caso, los vehículos son de color amarillo, mientras que en el transporte programado son blancos, como los que estos días han desembarcado en su nave del polígono de Candina. Casualmente, fue el pasado febrero cuando Autransa solicitó licencia de actividad en ese inmueble, que ya utilizó cuando gestionaba el servicio completo, y que ha ampliado la búsqueda de sede en Torrelavega. En el último concurso, cuando se dividió en dos lotes diferenciados, renunció a optar a la gestión del transporte programado porque no le resultaba rentable. Quizás ahora las cifras del contrato de emergencia se adapten mejor a sus pretensiones.

Precisamente, una de las exigencias del nuevo contrato es que la empresa que asuma el servicio deberá disponer de «una flota mayor de la que está funcionando ahora mismo», integrada por 54 vehículos, incluidos los de reserva. Y ya avisó el gerente del SCS, Luis Carretero, de que buscarían una empresa que pudiera hacer «un salto rápido para asumir el servicio». Por lo que todo apunta a Autransa.