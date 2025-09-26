El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del vagón facilitada por un pasajero DM

Una avería mantiene al Alvia Madrid-Santander parado en Valdestillas

DM .

DM .

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:27

Las incidencias en los trenes con salida o destino Cantabria empiezan a dejar de ser noticia para ser parte de lo que puede pasar. Este viernes le ha tocado al Alvia Madrid-Santander, que debería haber salido a las 19.08 horas y lo ha hecho 25 minutos tarde por un «problema técnico», según cuentan algunos de los pasajeros. Un Alvia que poco antes de llegar al intercambiador del Valdestillas (Valladolid) se ha quedado parado y sin luz, sin baños «y sin explicaciones», se quejan los usuarios que se han puesto en contacto con el periódico cuando ya llevaban más de cuarenta minutos parados en este punto. A las 21.30 horas se les ha comunicado que iban a mandar un nuevo tren que llegaría al 'rescate' en aproximadamente una hora. Poco antes de las diez de la noche encendieron las luces unos instantes para poder abrir las puertas y refrescar el interior de los vagones. Finalmente se ha dejado descencer del tren a los pasajeros mientras llega el nuevo convoy.

