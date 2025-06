La avería de un mercancías entre Torrelavega y Renedo ralentiza al tren Santander-Madrid de la tarde

V. S. Santander Jueves, 19 de junio 2025, 20:10 Comenta Compartir

La avería en la locomotora de un tren de mercancías que cubre la ruta entre Torrelavega y Renedo de Piélagos ha originado dos paradas en mitad de la vía -en media hora- del convoy ferroviario con el que Renfe conecta Santander con Madrid diariamente con salida a las 19.00 horas de la capital cántabra. Este tren, en teoría, debería ser un Alvia pero, al embarcar, los viajeros se han encontrado con la sorpresa de que los empleados de Renfe les han comunicado que podían ocupar cualquier asiento, ya que no el tren utilizado no es Alvia, sino uno de serie 121, cuyos vagones no están divididos en clases.

El tren que se ha puesto a disposición de los pasajeros carece, por tanto, de asientos de Preferente y todos aquellos que hubieran adquirido este tipo de billete podrán reclamar la diferencia a la compañía una vez hayan pasado 24 horas. Tampoco cuenta con cafetería, lo que ha generado la queja de algún usuario que ha descrito el ferrocarril en el que viaja como «un regional un poco moderno». Personal de la empresa se ha limitado a informar de que se ha producido un cambio de material.

Desde Adif se ha confirmado que las dos paradas que ha sufrido este tren antes de llegar a Torrelavega -a donde han arribado a las 20.20 horas- se han debido a la avería de un mercancías que le precede en las vías. Desde la Gestora de Infraestructuras Ferroviarias no han podido especificar si esto retrasará mucho el paso de los trenes que quedan por circular este jueves por esa zona.