Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?

Aviso de coche en llamas. Entra dentro de la rutina de los equipos de bomberos, aunque en los últimos días los episodios se han repetido ... más de la cuenta –y eso contando únicamente los que trascienden a través de los cauces informativos de los servicios de emergencia–. En apenas dos semanas, han ardido cinco vehículos en distintos puntos de Cantabria, que se suman a otros incidentes similares registrados en julio. Sin relación entre ellos y aparentemente por causas distintas, aunque esa parte nunca trasciende en los partes oficiales. ¿Casualidad o una mera cuestión de probabilidades que aumenta cuanto mayor es el volumen de coches en circulación? Y ahí cabe recordar que la región ha registrado otro verano de récord en afluencia de visitantes.

El caso es que entre el 14 y el 25 de agosto al menos en cinco ocasiones se han movilizado los bomberos por vehículos incendiados. El primero se produjo el día 14 en la A-8, a la altura de San Vicente de la Barquera. El coche quedó completamente afectado por el fuego, que obligó a intervenir tanto a los bomberos como a agentes de la Guardia Civil y personal de conservación de la vía. Al día siguiente, Castro Urdiales registró dos intervenciones: en primer lugar, el incendio de un turismo y más tarde la quema de un contenedor. Ambos hechos movilizaron a los efectivos de extinción de la localidad. El 21 de agosto, menos de una semana después, otro vehículo ardió en Bareyo. Y esa misma jornada se repitió el aviso por fuego en un coche en Ajo. El 22 de agosto una furgoneta se quemó en el kilómetro 118 de la A-67, a la altura de Valdeprado del Río. Los bomberos lograron controlar las llamas sin que se produjeran heridos.

El último de estos episodios tuvo lugar el lunes, día 25, en la A-8, en Valdáliga. El turismo implicado quedó calcinado, aunque sus ocupantes consiguieron salir a tiempo y resultaron ilesos. Y estos no son los únicos casos registrados este verano. En julio al menos cuatro de las 306 salidas que realizaron los bomberos del Ayuntamiento de Santander estuvieron relacionadas con incendios en vehículos. El resto de intervenciones correspondieron a otros percances como fuegos de vegetación y en industrias. También en Castro Urdiales ardió otro vehículo el pasado 30 de julio.

Valdeprado del Río Bomberos junto a furgoneta chamuscada. Ajo Los bomberos disparan con el cañón de agua a un turismo incendiado, el pasado 21 de agosto. Santander Furgoneta en llamas. Bareyo Incendio del 21 de agosto

Desde el servicio de emergencias 112 Cantabria apuntan que la mayor parte de los casos atendidos suelen ocurrir en carretera, lo que puede ser debido a «razones mecánicas». En todo caso, la investigación de las causas es competencia de la Guardia Civil.

Posibles causas técnicas

Los incendios de coches detenidos son muy poco habituales y requieren condiciones concretas, como señalan los mecánicos Javier y Ramsés, de Euromaster Hoznayo. En términos generales, y sin referirse a los incidentes descritos, apuntan algunos posibles desencadenantes técnicos. En motores diésel o gasolina, las altas temperaturas del escape o la regeneración del filtro de partículas pueden originar fuego si piezas plásticas del motor se derriten y caen sobre componentes calientes, especialmente en presencia de restos secos como hojas, ramas o papeles. También influyen fugas de aceite o combustible. En vehículos eléctricos, el riesgo se centra en las baterías, que pueden inflamarse de manera similar a dispositivos electrónicos y cuyo fuego resulta muy complicado de apagar. Además, los especialistas insisten en que los automóviles actuales incluyen protecciones diseñadas para minimizar estos riesgos, en concreto, en la parte inferior de los vehículos, chapas calóricas para que la carrocería y el interior no se vean afectados.