San Vicente de la Barquera: Vehículo calcinado en la autovía A-8, mientras las autoridades policiales regulan el tráfico. @112

Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?

En las últimas dos semanas han ardido cinco vehículos en San Vicente de la Barquera, Bareyo, Ajo, Valdeprado del Río y Valdáliga

Dariel Severino

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:21

Aviso de coche en llamas. Entra dentro de la rutina de los equipos de bomberos, aunque en los últimos días los episodios se han repetido ... más de la cuenta –y eso contando únicamente los que trascienden a través de los cauces informativos de los servicios de emergencia–. En apenas dos semanas, han ardido cinco vehículos en distintos puntos de Cantabria, que se suman a otros incidentes similares registrados en julio. Sin relación entre ellos y aparentemente por causas distintas, aunque esa parte nunca trasciende en los partes oficiales. ¿Casualidad o una mera cuestión de probabilidades que aumenta cuanto mayor es el volumen de coches en circulación? Y ahí cabe recordar que la región ha registrado otro verano de récord en afluencia de visitantes.

