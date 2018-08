«Ni uno de los avisos por atentados contra la naturaleza que llegan se queda en el cajón»

«El dron nos ha ayudado a prevenir muchos incendios»

Este año los incendios han dado un pequeño respiro en Cantabria, ¿son estos casos los más difíciles de resolver para el Seprona?

–Se ha avanzado mucho, sobre todo en la prevención. Desde hace tres años usamos un dron que nos da un margen de maniobra muy grande y sirve para pillar sobre el terreno a los delincuentes. La gente ya conoce que tenemos este aparato y le ha cogido miedo. Eso es bueno, porque se reduce la sensación de impunidad y no se arriesgan. Cuando vas con las motos o los coches pueden tener tiempo para esconder la mecha y el combustible. Con esto ni lo oyen ni lo ven.

–¿Y en la investigación para encontrar a los culpables? Normalmente, si no se 'caza' al pirómano con la mecha en la mano es muy complicado dar con ellos.

–No necesariamente. También hay muchas técnicas, pero lógicamente no se pueden explicar para no dar pistas. Pero hay una serie de métodos investigativos. Este año, gracias a esta tecnología, hemos tenido dos positivos. Y estamos en fase de investigación de un tercero que creemos que también se va a resolver. Además de nuestro laboratorio, enviamos pruebas a otro que hay en Madrid y que funciona muy bien. No podemos entrar en detalles, pero va más allá del análisis de las colillas para extraer el ADN, que es algo muy de CSI y que, por cierto, no siempre es posible.

–Los drones también son útiles para combatir el furtivismo. ¿Se producen más delitos de este tipo en la costa o en el monte?

–Se trabaja en proporciones muy similares. La desventaja que tenemos en Cantabria es que tenemos todos los ámbitos que involucran al Seprona. Tenemos costa, tenemos monte, tenemos montaña, tenemos industria… Furtivos los ha habido siempre y este tipo de delitos permanecen estable. Aunque quizás en los últimos años ha caído el tema de la pesca de la angula (es la más problemática), que pasó a ser delito.

–¿Aún hay gente que no entiende por qué no se puede capturar una especie protegida o sin licencia?

–Hay una cultura del furtivismo. Y mucha gente es furtiva por necesidad o sin ningún tipo de mala intención. Lo que pasa es que no son conscientes de que se está acabando con la especie, tiran los precios y no es justo para los que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien.