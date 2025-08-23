El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre camina con el agua a la altura de los tobillos en el polígono de Candina de Santander. Juanjo Santamaría

Los ayuntamientos del arco de la bahía analizan los «puntos críticos» tras las inundaciones

El mayor desafío para el 112 fue «coger el mayor número de llamadas para atender al mayor número posible de personas»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:34

Los tres municipios del arco de la bahía afectados por la fuerte tromba de agua que descargó el jueves por la mañana hasta 63 ... litros por metro cuadrado trataban este viernes de recuperarse del todo y analizar qué pueden hacer para evitar futuros episodios. Santander, Camargo y El Astillero hablan de «puntos críticos», zonas de su competencia donde siempre se registran problemas en formas de inundaciones cada vez que llueve de forma copiosa o torrencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  5. 5 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  6. 6

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8 Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los ayuntamientos del arco de la bahía analizan los «puntos críticos» tras las inundaciones

Los ayuntamientos del arco de la bahía analizan los «puntos críticos» tras las inundaciones