El polígono de Candina fue una de las zonas más afectadas en Santander por la fuerte tromba de agua. Juanjo Santamaría

La mayor tromba en 42 años en Cantabria

Desde hace más de cuatro décadas no se habían registrado precipitaciones tan torrenciales en la capital | Hasta 63 litros en una hora cayeron ayer en el aguacero, una cifra sólo superada en 1983

Mariña Álvarez
Violeta Santiago

Mariña Álvarez y Violeta Santiago

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Residente en Muriedas en dirección a su trabajo en el polígono de Parayas en Santander. Son las 07.45 horas y está lloviendo. El conductor ... cruza todo el centro de Maliaño y enfila la autovía sin problema. Cierto, el horizonte parece demasiado negro para las horas que son, aunque no le da importancia. Medio minuto después de pensar en esta rara oscuridad de un amanecer en 21 de agosto, una nube se desploma sobre su coche en una tremenda cortina de agua. Sin aviso, sin un rayo ni un trueno que precedan: en cuestión de segundos, el camargués no distingue a los coches que circulan delante. También enseguida, -está pasando junto al aeropuerto Seve Ballesteros- la calzada se llena de luces rojas. Y es que todos los vehículos están frenando en cadena y reduciendo drásticamente la velocidad. Llegará a su empresa a 40 kilómetros por hora, en tensión y rezando por que ningún coche se accidente.

