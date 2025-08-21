El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

El volumen de la lluvia en Santander ha sido de 63,6 mm en solo 60 minutos, lo que lo sitúa en lo más alto de la escala de la Aemet

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:41

Los datos sobre la lluvia caída en el Arco de la Bahía durante dos horas (de 6:30 a 8:30) hablan por sí mismos. ... La Aemet calcula que la intensidad del agua ha llegado a alcanzar «intensidades torrenciales». En concreto, se han registrado 16,8 mm en solo diez minutos, 63,6 mm en una hora y 75,8 mm en las últimas tres horas. Para los menos habituados a leer datos meteorológicos, estas cifras son especialmente altas en tan poco espacio de tiempo.

