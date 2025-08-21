«Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

Los datos sobre la lluvia caída en el Arco de la Bahía durante dos horas (de 6:30 a 8:30) hablan por sí mismos. ... La Aemet calcula que la intensidad del agua ha llegado a alcanzar «intensidades torrenciales». En concreto, se han registrado 16,8 mm en solo diez minutos, 63,6 mm en una hora y 75,8 mm en las últimas tres horas. Para los menos habituados a leer datos meteorológicos, estas cifras son especialmente altas en tan poco espacio de tiempo.

El método más empleado, y que explica mejor cuánta agua ha caído es la intensidad en milímetros. No es lo mismo 40 litros por metro cuadrado en un día de lluvia débil pero persistente, a que caigan cuatro gotas durante el día y en poco tiempo se recojan los 40 litros mencionados. Por eso, se añade la intensidad en milímetros por hora (mm/h).

Existe una escala que va desde la llovizna hasta la lluvia torrencial, que es la que hoy han sufrido los cántabros en el litoral, provocando inundaciones en las calles y problemas de tráfico.

La llovizna es una precipitación de gotas de agua muy pequeñas (un diámetro menor de 0,5mm) y numerosas que pueden llegar a reducir la visibilidad. Debemos no confundirlo con la lluvia débil, ya que en la llovizna la cantidad de agua que cae es despreciable. Por ese motivo, con la llovizna no se habla de intensidad de precipitación. La lluvia débil, por su lado, se mide con una intensidad de 2 mm por hora. La lluvia fuerte entre 15 y 30 mm por hora. Y hoy hemos tenido 63,6 mm en Santander durante una hora, lo que lo sitúa en lo más alto de la escala con categoría de lluvia torrencial.