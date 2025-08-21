Alerta roja por lluvias en la costa: la tromba colapsa el tráfico en Santander, inunda calles y provoca retenciones en los accesos a la capital Los problemas se multiplican en las localidades del entorno de la bahía, como Maliaño y Bezana, con balsas de agua en la vía pública y bajos y garajes inundados

Foto de la balsa de agua en el polígono de la Avenida de Parayas. Vídeo de las inundaciones en El Alisal.

Aemet ha decretado la alerta roja en la costa cántabra debido a las fuertes precipitaciones que se registran desde antes del amanecer de este jueves, que están ocasionando infinidad de problemas en la capital y sus accesos, así como en otros municipios, como Camargo y Bezana. Hay numerosas balsas de agua en la calzada, tráfico muy lento en vías principales como la S-20 y la S-10, se ha tenido que cortar el túnel de la santanderina calle Burgos (se ha quedado un coche atascado dentro por la altura que ha alcanzado el agua, casi un metro), también se cerró el de Valdecilla y las complicaciones se multiplican en el entorno de La Marga, en la entrada a la capital.

Lo peor ha transcurrido entre las 06.30 y las 8.30 horas, con unas precipitaciones tan fuertes como inesperadas. La alerta meteorológica estaba en amarillo desde la pasada medianoche, pero la situación empeoró a tal punto que la Aemet elevó el aviso a rojo. Sobre las 09.00 horas la situación ha mejorado -incluso ha salido tímidamente el sol-, pero no se descarta que las lluvias vuelvan a caer con intensidad a lo largo de las próximas horas.

Fuentes de la Policía Local han informado a las 08.00 horas de que toda la ciudad está con problemas, salvo las zonas altas -como las calles General Dávila y calle Alta- y han recomendado que la gente no coja el coche si puede evitarlo porque la tromba «y sobre todo su duración» (dos horas cayendo agua de forma ininterrumpida) está siendo muy importante. También se ha pedido que se tenga mucho cuidado con las arquetas del suministro de agua, «que pueden levantarse y causar accidentes extra».

En los tramos de las autovías más próximos a la ciudad la visibilidad de los conductores a primeras horas era prácticamente nula por las cortinas de agua que caían y hubo conductores que pararon en los arcenes como medida de seguridad. Ni con los parabrisas a máxima velocidad se circulaba bien. A todo hubo que sumar un accidente de tráfico en la A-67, en el kilómetro, antes de la salida de Boo de Piélagos, que causó retenciones en dirección a Santander, con colas desde Gornazo. Fuentes de Tráfico señalaron que estaba habiendo muchas incidencias, por lo que pidieron extremar la precaución al volante.

Balsa de agua sobre el paso de cebra de Valdecilla Sur. Inundación en la vía de servicio de la Avenida de Parayas. Imagen captada por la DGT del atasco formado por un accidente en la A-67 en Mogro. 1 /

Pasadas las 08.00 horas de la mañana también se constataron inundaciones en las calles de Camargo y numerosas complicaciones en Bezana por acumulaciones de agua en la vía pública, con multitud de incidentes en las calles y carreteras.

Pero lo peor se lo está llevando Santander, donde está inundada la zona de Valdecilla así como el parking sur del hospital. También el área de la glorieta de Cuatro Caminos, la Avenida del Deporte frente al Complejo Ruth Beitia, zonas de Santiago El Mayor en Nueva Montaña, la Peña del Cuervo y la turborrotonda de Monte, así como el área de Cajo y la Avenida del Faro, entre otras muchas. Las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento se llenaron de agua en las horas en que todo el mundo está en dirección a sus puestos de trabajo (con casi medio metro acumulado, ha contado una persona que ha pasado por allí).

Los bomberos de Santander se están multiplicando para atender a las llamadas que se están produciendo por toda la capital, porque se han inundado locales comerciales y garajes de la zona baja de la ciudad. La Policía Local, por su parte, gestionó con la Guardia Civil el corte del túnel de la S-20 del área de La Albericia.

