Problemas en el tráfico del polígono de Candina.
Problemas en el tráfico del polígono de Candina. DM

Así ha sido la inundación en el polígono de Candina

Con el agua por los tobillos, muchas de las personas que llegaban o salían de trabajar a primera hora de la mañana han tenido que abandonar sus vehículos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:52

El polígono de Candina ha amanecido absolutamente inundado debido a la intensidad de la lluvia de primera hora de este jueves. El agua alcanzaba los tobillos de quienes llegaban o salían de trabajar. La circulación también se ha visto afectada por las balsas de agua, que crecían hasta los bajos de los vehículos.

La acumulación de agua ha tenido lugar entre las 06.30 y las 08.00 horas, aproximadamente. A partir de las 09.00 horas parece que lo peor ha pasado, aunque se esperan más precipitaciones a lo largo del día.

