Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua» La alcaldesa cree que lo peor de esta lluvia torrencial ha pasado ya, aunque llama a la prudencia porque la alerta no termina hasta las 12.00 horas

Gema Igual ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a tener cuidado porque, aunque casi a las 09.00 horas consideraba que «lo peor ha pasado ya», la alerta de la Aemet estará vigente hasta las 12.00 del mediodía y todavía puede haber algún episodio más de lluvia torrencial. La alcaldesa ha contado que ha vivido la tromba en la calle, porque ya estaba en marcha a las 06.45 horas y ha visto cómo se ha ido llenando de agua gran parte de la capital.

«Anoche, cuando nos comunicaron que podía haber precipitaciones importantes avisamos a los servicios para que se preparase la ciudad como hacemos siempre. Se gestionó que hubiera más equipos en la calle para retirar hojas de los imbornales, por ejemplo», ha resumido. Lo que ella ha visto a primeras horas de este jueves, alrededor de las 07.00 horas «ha sido impresionante: los contenedores de basura de la calle San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua. También ha habido una buena riada por la calle Burgos y Calvo Sotelo».

A las 09.00 de la mañana ya se han devuelto a su sitio los contenedores y la alcaldesa cree que «estamos volviendo poco a poco a la normalidad». Así que, siendo consciente de que quedará un largo día de tarea municipal por delante, Igual ha agradecido a los empleados del Ayuntamiento y la subcontratas la diligencia con la que han trabajado durante las dos horas del chaparrón.