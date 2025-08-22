El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imágenes de las inundaciones en el barrio de El Alisal.
Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento

EFE

Suances

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:51

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, criticó ayer que las obras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Santander en la plaza de Italia y en la calle Isabel II «se traducen en inundaciones cuando llueve». Casares se ha manifestado así en una visita a Suances a preguntas de los periodistas sobre el momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) envió la alerta roja por lluvias y la fuerte tromba de agua que ha provocado incidencias en Santander y otras localidades de la Bahía.

El delegado, sin entrar en las horas de los avisos, defendió que la Aemet avisa cada vez que hay una incidencia y recordó que las alertas se van actualizando en función de las previsiones, «hasta que pasó a rojo», dijo.

Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

La mayor tromba en 42 años en Cantabria

Además, y como líder de los socialistas cántabros, se dirigió a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), a la que reprochó que cada vez que llueve la plaza de Italia y la calle Isabel II se inundan tras las obras realizadas por el Ayuntamiento. Por ello, pidió al Ayuntamiento que «recapacite en sus críticas y que mire bien las obras que ha acometido en la ciudad de Santander, que se traducen en inundaciones y, por tanto, en perjuicios también para la ciudadanía de Santander». «A mí me van a encontrar en colaborar y en trabajar conjuntamente, pero cada uno que asuma sus responsabilidades», manifestó.

Los incendios

A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno también valoró «el trabajo coordinado» que han desarrollado en la región los Gobiernos de España y Cantabria, frente al «choque» que se ha producido en otras comunidades autónomas entre ambas administraciones. Y señaló que el Ejecutivo central aprobó la autorización en caso necesario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos sus recursos, aunque recordó que en Cantabria no se han registrado incendios, salvo uno puntual con foco en León.

Por ello, señaló que era el mand o de Castilla y León el encargado de la coordinación y el que decidió que no era necesaria la actuación de la UME en Cantabria.

