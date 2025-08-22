El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un coche bajo el agua en el túnel de las vías de Maliaño. Alberto G. Íbañez

Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

S.Alonso

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:10

Hay tertulia junto al Centro Botín, en el corazón de Santander. Un Santander ya recuperado del susto mañanero protagonizado por la espectacular tromba de agua ... que cayó a las seis y media de la mañana y que inundó la ciudad, mientras en algunos locales y garajes siguen aún con las labores de limpieza. Juan, un santanderino de unos 60 años, asevera con firmeza: «Es que el verano, aquí, es así. Un día sol, otro lluvia, otro con nordeste, otro con sur...». Joaquín, torrelavenguese de la misma edad más o menos, asiente con la cabeza. «Sí, es así, pero tanto contraste es para reflexionar. ¿El cambio climático? Puede que sí. Quién lo sabe. Pero seguro que en la agencia esa de meteorología (la Aemet) se están volviendo locos con tantos datos de récord...» A Juan y a Joaquín no les falta razón. Cantabria vive un agosto extraño, en el que ha pasado en solo una semana de un calor extremo, a una lluvia de récord. Y menos mal que los incendios se quedaron en la frontera con Castilla y León tras amenazar durante varios días a Liébana.

