Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria

Hay tertulia junto al Centro Botín, en el corazón de Santander. Un Santander ya recuperado del susto mañanero protagonizado por la espectacular tromba de agua ... que cayó a las seis y media de la mañana y que inundó la ciudad, mientras en algunos locales y garajes siguen aún con las labores de limpieza. Juan, un santanderino de unos 60 años, asevera con firmeza: «Es que el verano, aquí, es así. Un día sol, otro lluvia, otro con nordeste, otro con sur...». Joaquín, torrelavenguese de la misma edad más o menos, asiente con la cabeza. «Sí, es así, pero tanto contraste es para reflexionar. ¿El cambio climático? Puede que sí. Quién lo sabe. Pero seguro que en la agencia esa de meteorología (la Aemet) se están volviendo locos con tantos datos de récord...» A Juan y a Joaquín no les falta razón. Cantabria vive un agosto extraño, en el que ha pasado en solo una semana de un calor extremo, a una lluvia de récord. Y menos mal que los incendios se quedaron en la frontera con Castilla y León tras amenazar durante varios días a Liébana.

El pasado 16 de agosto, El Diario Montañés titulaba en su primera página con una única cifra: 43,5º, e informaba de que la estación meteorológica de Terán de Cabuérniga había igualado el récord de calor en la región que databa del año 2022, medido en el mismo lugar. Pero es que además, Tama, Ramales, Villacarriedo y San Felices de Buelna habían superado temperaturas de 40 grados y prácticamente toda la región se cocía a más de 35 grados, con especial incidencia en los municipios costeros. Termómetros de récord, siete grados por encima de la media histórica, y noches tropicales cada vez más habituales para una región catalogada por muchos turistas como «refugio climático».

Hoy, 22 de agosto, El Diario Montañés lleva en su primera página 'La mayor tromba (de agua) en 42 años', solo superada por aquella que cayó en 1983 y llevó el desastre a media Cantabria.

La situación de este mes de agosto es tan extraña que hasta está sorprendiendo a los expertos de la Aemet. «La tromba de agua ha sido excepcional y de difícil pronóstico», admitía a este periódico el delegado de la Agencia, Sergio Fernández. Y apuntaba un dato que llama la atención: mientras el centro de Santander y algunos barrios como Candina o La Albericia se inundaban, en la zona del faro llovió la mitad y en Torrelavega, nada.

¿Hay que acostumbrarse a estas situaciones? De momento, desde la Agencia recuerdan que «en un año completo en España serían esperables unos cinco récords de días cálidos y otros tantos de fríos en un clima que no estuviese alterado. Hasta el 18 de agosto llevamos 18 récords de días cálidos y ningún récord de días fríos». «Es muy llamativo que los diez más calurosos en España se hayan registrado a partir de 2012, y nueve de ellos corresponden a los últimos cinco».

«¿Y qué será lo próximo que venga?», se pregunta Joaquín en su tertulia del Centro Botín.