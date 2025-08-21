«Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla» Quienes trabajaron en el turno de noche presenciaron la tromba, mientras que los que llegaban a primera hora de la mañana se encontraron ya con las inundaciones

Ángela Madrazo Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 15:57

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla no se ha librado del agua. Quienes han trabajado durante la noche, han visto como «la lluvia no paraba y poco a poco cubría todo el suelo del exterior», explica una auxiliar de enfermería que terminaba su turno a primera hora de la mañana. Justo en el momento en el que la Aemet establecía alerta roja. «Me ha costado mucho salir de Santander en coche», asegura, «el tráfico estaba colapsado, he tenido que conducir hasta casa por la carretera nacional».

Pasada la noche, con las primeras horas de la mañana, quienes se incorporaban al trabajo en el centro sanitario, vivieron el resultado de las horas de lluvia. Toda la carretera inundada.