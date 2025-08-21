El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»

Quienes trabajaron en el turno de noche presenciaron la tromba, mientras que los que llegaban a primera hora de la mañana se encontraron ya con las inundaciones

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:57

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla no se ha librado del agua. Quienes han trabajado durante la noche, han visto como «la lluvia no paraba y poco a poco cubría todo el suelo del exterior», explica una auxiliar de enfermería que terminaba su turno a primera hora de la mañana. Justo en el momento en el que la Aemet establecía alerta roja. «Me ha costado mucho salir de Santander en coche», asegura, «el tráfico estaba colapsado, he tenido que conducir hasta casa por la carretera nacional».

Pasada la noche, con las primeras horas de la mañana, quienes se incorporaban al trabajo en el centro sanitario, vivieron el resultado de las horas de lluvia. Toda la carretera inundada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  8. 8 Laredo se arregla para las Flores
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»

«Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»