El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde la izquierda, Clara Castro, Zulema Gancedo, Carmen Barroso, Carlos García, Marta Martínez, Pedro Prada, Saire Edith Córdova y Luis Carretero. Roberto Ruiz

Becas a jóvenes investigadores con el reto de «aumentar la supervivencia del cáncer»

La Asociación contra el Cáncer de Cantabria reparte 236.000 euros entre dos proyectos predoctorales y cuatro ayudas a la investigación

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Marta Martínez Conde y Saire Edith Córdova comparten un mismo propósito: encontrar nuevas vías para tratar el cáncer desde los laboratorios de Cantabria. A ... sus veintipocos años, ambas se enfrentan a proyectos que pueden marcar un antes y un después en la investigación biomédica. Ayer, en el Palacio de La Magdalena de Santander, recibieron las ayudas predoctorales más importantes que concede la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la comunidad, dotadas con 110.660 euros cada una y una duración de cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  5. 5

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    La avispa asiática se estabiliza
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Becas a jóvenes investigadores con el reto de «aumentar la supervivencia del cáncer»

Becas a jóvenes investigadores con el reto de «aumentar la supervivencia del cáncer»