Panorámica del núcleo urbano de Santa Cruz de Bezana, que encabeza la tabla autonómica. Juanjo Santamaría

Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar

La llegada de cotizantes de otras localidades o regiones también hace ganar posiciones a Liendo, Villaescusa o Arnuero. Soba sigue a la cola por el gran número de autónomos agrarios y la renta solo cae respecto al año previo en Mazcuerras y, sobre todo, en Torrelavega

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:11

La declaración de la renta sirve para que el contribuyente se lleve una gran alegría o un gran disgusto una vez al año, para que ... quien haya aportado en el último ejercicio menos de lo que le correspondía para el sostenimiento de los servicios públicos se ponga al día con Hacienda y para que le devuelvan lo que es suyo a quien haya aportado más. Hasta para pillar al que quiere escaquearse. Pero además de todo eso, con todas las declaraciones juntas se pueden extraer conclusiones estadísticas para conocer mejor la realidad.

