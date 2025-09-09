El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La toma de posesión de Blanca Fernández, en presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río. DM

Blanca Fernández toma posesión como directora general de Juventud y Cooperación

EFE

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:52

El Gobierno de Cantabria ha celebrado este martes el nombramiento de Blanca Fernández como nueva directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. El ... acto, que ha tenido lugar en la sede del Gobierno, ha sido presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.

