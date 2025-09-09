Blanca Fernández toma posesión como directora general de Juventud y Cooperación
EFE
Santander
Martes, 9 de septiembre 2025, 19:52
El Gobierno de Cantabria ha celebrado este martes el nombramiento de Blanca Fernández como nueva directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. El ... acto, que ha tenido lugar en la sede del Gobierno, ha sido presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.
La profesional releva en el cargo a Joaquín Rueda, que fue cesado a petición propia. La nueva directora general llega desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales tras una trayectoria ligada a la atención a la infancia y la adolescencia.
Desde febrero de 2025 hasta hace unos pocos días ostentaba el cargo de directora del Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados en el Domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Anteriormente había trabajado supervisando las medidas judiciales a menores de edad y los seguimientos de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Ejecutivo regional.
Asimismo, ha prestado servicios como técnica especializada en infancia en los programas de acogimiento familiar, intervención familiar y en el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, al que se incorporó en el año 2007.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha destacado «la trayectoria profesional sólida y profundamente ligada a las personas» de Blanca Fernández, y su vinculación a la defensa de la infancia y la adolescencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.