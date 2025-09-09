Blanca Fernández toma posesión como directora general de Juventud y Cooperación

El Gobierno de Cantabria ha celebrado este martes el nombramiento de Blanca Fernández como nueva directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. El ... acto, que ha tenido lugar en la sede del Gobierno, ha sido presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.

La profesional releva en el cargo a Joaquín Rueda, que fue cesado a petición propia. La nueva directora general llega desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales tras una trayectoria ligada a la atención a la infancia y la adolescencia.

Desde febrero de 2025 hasta hace unos pocos días ostentaba el cargo de directora del Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados en el Domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Anteriormente había trabajado supervisando las medidas judiciales a menores de edad y los seguimientos de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Ejecutivo regional.

Asimismo, ha prestado servicios como técnica especializada en infancia en los programas de acogimiento familiar, intervención familiar y en el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, al que se incorporó en el año 2007.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha destacado «la trayectoria profesional sólida y profundamente ligada a las personas» de Blanca Fernández, y su vinculación a la defensa de la infancia y la adolescencia.