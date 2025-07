Buruaga acusa a Casares de usar la Delegación del Gobierno «como trampolín electoral»

El nombramiento de Pedro Casares como delegado del Gobierno en Cantabria en sustitución de Eugenia Gómez de Diego ha encendido la polémica política en la ... región. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado con contundencia lo que considera una operación del PSOE para utilizar las instituciones «en beneficio propio» y como «trampolín electoral».

«Esto es sanchismo en estado puro», ha sentenciado Buruaga durante la inauguración del Monumento al Indiano en Peña Cabarga. En su intervención, acusó a Pedro Sánchez de convertir la Delegación del Gobierno en un «trampolín electoral» para sus candidatos, como ya ocurrió con Pablo Zuloaga. «Casares no viene a servir, sino a servirse», añadió, a la vez que alertó que el nombramiento no obedece al interés de Cantabria, sino a una «estrategia partidista».

La presidenta afirmó que el nuevo delegado no buscará colaboración institucional, sino confrontación, y le exigió «lealtad y respeto institucional», algo que «hasta ahora no ha habido». También reclamó hechos, plazos y presupuestos concretos, y no «propaganda ni aplausos a Sánchez».

Desde el Parlamento cántabro, el portavoz del PP, Juan José Alonso, reforzó el mensaje de la presidenta. Acusó al PSOE de utilizar la Delegación como «plataforma política» en los últimos años y advirtió de que Casares ha estado más centrado en sus intereses y los del presidente del Gobierno que en los de Cantabria. Alonso instó al recién nombrado delegado a «rebelarse» ante algunas decisiones del Gobierno central que considera perjudiciales para la comunidad.

Por su parte, el PRC adoptó un tono también exigente. La diputada y candidata regionalista Paula Fernández felicitó a Casares, pero le pidió que «se ponga las pilas» y que atienda los compromisos pendientes del Estado con Cantabria. Anunció una reunión para exigir avances en infraestructuras, especialmente en las conexiones ferroviarias y los procedimientos administrativos que dependen del Estado.