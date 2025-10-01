El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde la izquierda, Juanjo Alonso, Javier Camino, María José González Revuelta, Roberto Media, María José Sáenz de Buruaga, Alejandro Liz, Félix de las Cuevas y Miguel Tellado, este miércoles, en Santander.

Ver 8 fotos
Desde la izquierda, Juanjo Alonso, Javier Camino, María José González Revuelta, Roberto Media, María José Sáenz de Buruaga, Alejandro Liz, Félix de las Cuevas y Miguel Tellado, este miércoles, en Santander. Alberto Aja

Buruaga anticipa que será «muy difícil» aprobar un nuevo Presupuesto con el PRC

Miguel Tellado, presente en la Junta Directiva Regional del PP, pone al Gobierno de Cantabria como ejemplo de lo que Feijóo quiere cuando llegue al poder

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:15

El Gobierno de Cantabria se encuentra inmerso de lleno en la elaboración de los Presupuestos de 2026. Se sabe que será el más alto de ... la historia de la autonomía, que reservará partidas récord para sanidad, educación y dependencia, que seguirá reduciendo deuda pese a renunciar a la quita del Estado... Lo que no se sabe es si saldrá adelante. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, intuye que tendrá más dificultades para aprobarlo. Al menos con el que sería el tercer pacto presupuestario entre el PP y el PRC. «Se presenta difícil esta vez. Lo noto en la mirada...», dijo la jefa del Ejecutivo en referencia a los líderes del PRC durante su intervención en la Junta Directiva Regional de su partido, en la que participó el número dos de la formación tras el presidente Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  4. 4 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  5. 5

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  8. 8

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  9. 9

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  10. 10

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga anticipa que será «muy difícil» aprobar un nuevo Presupuesto con el PRC