Buruaga anticipa que será «muy difícil» aprobar un nuevo Presupuesto con el PRC

El Gobierno de Cantabria se encuentra inmerso de lleno en la elaboración de los Presupuestos de 2026. Se sabe que será el más alto de ... la historia de la autonomía, que reservará partidas récord para sanidad, educación y dependencia, que seguirá reduciendo deuda pese a renunciar a la quita del Estado... Lo que no se sabe es si saldrá adelante. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, intuye que tendrá más dificultades para aprobarlo. Al menos con el que sería el tercer pacto presupuestario entre el PP y el PRC. «Se presenta difícil esta vez. Lo noto en la mirada...», dijo la jefa del Ejecutivo en referencia a los líderes del PRC durante su intervención en la Junta Directiva Regional de su partido, en la que participó el número dos de la formación tras el presidente Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado.

Buruaga interpreta que en el PRC están empezando a surgir las urgencias electorales y la necesidad de acentuar las diferencias con el rival político:«Hay quien puede tener la tentación de poner el interés particular y partidista por encima de lo que importa. Espero encontrar gente con suficiente madurez. Espero que huyan de la política pequeña». Metió el dedo en los problemas internos y las luchas de liderazgo de los de Revilla, pero lo que no dijo la popular es si esa 'gente' dispuesta a acordar los Presupuestos de Cantabria puede estar en Vox, partido con el que el PP ha pactado otros asuntos sensibles, pero nunca unas Cuentas. Solo señaló que el suyo es un gobierno «sensato y con sentido de región. Que pacta, pero sin renunciar a los principios».

No se refirió a esta formación en este asunto, pero sí para defender las políticas migratorias acordadas el pasado fin de semana por los líderes populares de todo el país bajo los principios de «orden, legalidad y humanidad». «Ni el cinismo ni la dejadez del PSOE, ni el extremismo del 'hay que echarles a todos' de Vox», apuntó.

Y sobre actualidad política nacional, las palabras de Buruaga fueron casi idénticas a las de Tellado. Ambos hablaron de la corrupción socialista, del ataque a la independencia judicial, de las cesiones al independentismo... El secretario general del PP nacional habló en clave cántabra cuando puso al Gobierno de Buruaga como ejemplo de estabilidad. Un modelo en el que se fija Feijóo cuando prepara su asalto a la Moncloa. Y pidió a los dirigentes populares un esfuerzo para que Cantabria dé a Feijóo el «tercer diputado» –uno más que ahora– cuado toque votar.