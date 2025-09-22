El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los diputados socialistas Nórak Cruz, Raúl Pesquera, Joaquín Gómez, Pablo Zuloaga, Ana Belén Álvarez y Mario Iglesias (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) posan con motivos propalestinos en el arranque de la sesión plenaria. Alberto Aja

Buruaga insiste sobre la condonación de la deuda: «No es una quita, es un engaño colosal»

La presidenta de Cantabria defiende el futuro centro de datos 'Altamira' como «un proyecto firme y sólido» y «una apuesta ganadora»

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:23

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha puesto en marcha hoy un nuevo curso político ajustándose a un orden del día que abordaba la aprobación ... de la primera Ley del Voluntariado de esta comunidad autónoma, cuatro proposiciones no de ley de las más variadas temáticas, dos interpelaciones sobre el reparto de menores extranjeros y las conexiones en el aeropuerto, y trece preguntas en relación a distintas cuestiones de actualidad, tres de ellas hechas directamente a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, sobre la quita de deuda del Ejecutivo central, la inversión en vivienda pública y el modelo energético sobre el que se asienta en proyecto Altamira.

