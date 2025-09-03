Buruaga lamenta que los cántabros paguen el «conflicto» entre el Gobierno central y la aerolínea

Las primeras reacciones del Ejecutivo regional a la decisión tomada por Ryanair este miércoles por la mañana no se han hecho esperar. En el ... caso de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que su Gobierno reaccionará «con gestión y buscando los apoyos oportunos» para intentar «revertir» la decisión de Ryanair de eliminar este invierno cuatro rutas en el aeropuerto Seve Ballesteros, y en otras comunidades, por el «conflicto» que mantiene el Ejecutivo central con la aerolínea irlandesa a cuenta de las tasas aeroportuarias.

Buruaga ha lamentado que Cantabria y sus ciudadanos, así como los de otras comunidades afectadas por esta decisión de la compañía, tengan que ser «paganos» de ese «conflicto» y sufrir sus «consecuencias». «Mientras que el Gobierno regional se está dejando la piel y trabaja muy duro para aumentar el tráfico, las rutas, los destinos, las frecuencias y para mejorar la situación del aeropuerto, el Ejecutivo central ayuda pero para todo lo contrario». Asimismo, la presidenta ha reconocido que la decisión de la compañía «no es una buena noticia».

En esa misma línea se ha pronunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media: «Es una mala noticia, pero que dentro de la situación, como ya pasó a primeros de año con la eliminación de esa ruta con Alicante, pues es poco dentro de lo malo que es en general». El consejero del ramo no ha dudado en señalar las políticas «tarifarias» del Gobierno de Sánchez: «Lo que hacen es generar desigualdad entre los ciudadanos españoles, y en este caso entre los ciudadanos de Cantabria, que vemos cómo no competimos en las mismas condiciones que otros aeropuertos mucho más grandes».

Tras el revés sufrido, Media ha anunciado que en las próximas semanas saldrán a concurso tres nuevas rutas, de ámbito nacional e internacional, que estarán en vigor a partir de la primavera del año 2026: «Estamos hablando de 40.000 nuevas plazas que podrán disfrutar los usuarios del aeropuerto Seve Ballesteros».