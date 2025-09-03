Ryanair anuncia una reducción del 38% de su «capacidad» en el Seve Ballesteros

Ryanair ha confirmado la amenaza lanzada la semana pasada de eliminar un millón de asientos para la próxima temporada de invierno en España. A ... la espera de conocer los detalles, la aerolínea de bajo coste ha anunciado que reducirá un 38% su «capacidad» en el aeropuerto cántabro del Seve-Ballesteros.

La compañía irlandesa de bajo coste también ha adelantado que cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a partir del próximo 1 de enero en Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez. Además de a Santander, los recortes también afectarán a otros aeropuertos secundarios -aquellos con menos de tres millones de pasajeros- como Asturias (-16%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%).

La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena».

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró durante la rueda de prensa de presentación de la temporada de invierno en la que anunció que los recortes que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a «una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables».