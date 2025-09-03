El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gema Igual: «Es un mazazo para la competitividad de Santander»

S. Sánchez

S. Sánchez

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:28

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado la decisión de Ryanair de eliminar las cuatro rutas (París, Milán, Viena y Roma) desde el ... aeropuerto Seve Ballesteros: «Es un mazazo para la competitividad de Santander». La regidora no ha dudado en señalar que la compañía ha justificado su decisión en las altas tasas impuestas por Aena -el Gobierno de España controla el 51%- por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  4. 4

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  5. 5

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  6. 6

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  7. 7

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gema Igual: «Es un mazazo para la competitividad de Santander»