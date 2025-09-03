Gema Igual: «Es un mazazo para la competitividad de Santander»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado la decisión de Ryanair de eliminar las cuatro rutas (París, Milán, Viena y Roma) desde el ... aeropuerto Seve Ballesteros: «Es un mazazo para la competitividad de Santander». La regidora no ha dudado en señalar que la compañía ha justificado su decisión en las altas tasas impuestas por Aena -el Gobierno de España controla el 51%- por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe.

«Somos una ciudad al norte del norte, en el centro del Cantábrico, que depende de unas buenas comunicaciones. El Gobierno de España debe hacer su trabajo, negociar con Ryanair y cumplir de una vez sus compromisos con Santander», ha señalado Igual. «Nos están condenando al aislamiento, a venir en coche a Santander, algo que no es sostenible ni beneficioso para la ciudad».

La alcaldesa ha advertido de que esta pérdida de conexiones se suma a la reducción de frecuencias en vuelos nacionales, al encarecimiento de los billetes, a la desaparición de vuelos de bajo coste y a una situación cada vez más complicada para los ciudadanos y las empresas: «Para Santander es nefasto perder conexiones aéreas internacionales y más aún en un contexto en el que ya padecemos la reducción de frecuencias nacionales y la lamentable gestión del Gobierno de España. La ciudad cada vez está peor comunicada y el Gobierno de Pedro Sánchez es el único responsable», ha concluido.