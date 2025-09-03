Ryanair cierra su base en Santiago, cancela vuelos a Vigo y Tenerife Norte y continúa sin operar Valladolid y Jerez

Ryanair confirma la amenaza y eliminará un millón de asientos para la próxima temporada de invierno cancelando un total de 36 conexiones directas con ... la España regional y las Islas Canarias. La razón, las «excesivas» tasas y la falta de competitividad en estas infraestructuras que atribuye a Aena.

Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría. «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó este miércoles el CEO de la compañía irlandesa, Eddie Wilson.

Estos recortes suponen una reducción del tráfico aéreo en los aeropuertos secundarios -aquellos con menos de tres millones de pasajeros- del 41% (600.000 plazas). Afectarán en mayor medida a Santiago, donde cierra su base de dos aviones -lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares-; a Vigo, donde suspende todos los vuelos a partir del próximo 1 de enero; Zaragoza (-45% de capacidad), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

Además, continuará sin operar en los aeropuertos de Valladolid y Jerez durante el invierno. La aerolínea 'low cost' también reducirá un 10% su oferta de asientos en las Islas Canarias (400.000 plazas) con una cancelación de 36 conexiones con la Península y la suspensión de todos sus vuelos a Tenerife Norte desde el 1 de octubre.

Abandono de los aeropuertos regionales

Para la compañía, el operador aeroportuario no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales y solo quiere centrarse en obtener «beneficios beneficios récord de los principales aeropuertos» españoles. A su juicio, Aena y el Gobierno español, su accionista mayoritario, «han fallado a las regiones españolas, cuyos aeropuertos están casi un 70% vacíos. «Por el contrario, otros aeropuertos y países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría, Suecia, etc., están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo, lo que hace que las regiones españolas sean irremediablemente poco competitivas», explicó Wilson.

Según Ryanair, la compañía contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en nuestras operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros. «Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero este crecimiento se ve bloqueado por las tarifas excesivas de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas para apoyar a los aeropuertos regionales con capacidad disponible», zanjó Wilson.