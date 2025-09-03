El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

Lucena niega que la aerolínea elimine rutas porque las tarifas sean caras, sino para «fijar precios más altos en los grandes aeropuertos españoles»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:11

Ryanair lleva batallando contra Aena desde hace años, cuando tras la pandemia el gestor aeroportuario comenzó a solicitar que se acabara con la congelación de ... las tasas que cobran a las aerolíneas por sus servicios. La última batalla se ha librado este mismo miércoles, cuando la aerolínea irlandesa ha anunciado el recorte de 600.000 plazas y Aena ha contestado con un comunicado firmado por el propio presidente Maurici Lucena, en el que acusa a la compañía de «atemorizar» a la opinión pública con estas amenazas y decisiones empresariales.

