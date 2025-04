Buruaga lamenta «profundamente» que Cantabria «hoy sea noticia por los excesos verbales de Revilla» La presidenta señala que «no tiene nada que decir» sobre la demanda presentada por el rey para defender su honor, pero apunta que «un representante político o institucional tiene la obligación de no ofender»

Violeta Santiago Santander Miércoles, 2 de abril 2025, 14:38 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

María José Sáenz de Buruaga ha lamentado este miércoles «profundamente que mi tierra sea noticia hoy por los excesos verbales de Miguel Ángel Revilla». Así ha contestado en un acto en el que ha participado en Suances a la pregunta de los periodistas de qué le parecía el caso que va a enfrentar en los juzgados al regionalista con el rey emérito, que le ha demandado por supuestas calumnias. La presidenta ha hecho un gesto de sentirse incómoda por tener que valorar esta cuestión, que le parece más de «tertulia» y ha avisado que sería «muy escueta»al responder porque sus prioridades -agregaría después- «son otras».

Para la máxima autoridad de la Comunidad, «evidentemente el rey emérito está en su derecho -faltaría más-» de tomar las decisiones que crea oportunas «para defender su derecho al honor, que es un derecho protegido para todos los ciudadanos». Sobre esto, ha indicado, «no tengo absolutamente nada que decir». A lo que ha apostillado: «En un Estado de Derecho corresponde a los jueces» dirimir esta cuestión, algo que ella no hará porque «yo no soy juez y no voy a hacer como otros políticos que juzgan, arrollando el principio de derecho a la presunción de inocencia» o pretendiendo «corregir sentencias», en clara alusión a la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Jesús Montero, que el pasado fin de semana arremetió contra el tribunal que ha revocado la sentencia de culpabilidad contra el futbolista Dani Alves, condenado en primera instancia por agresión sexual a una joven y levantó una gran polvareda institucional.

«Es verdad que la reacción del rey emérito -al presentar una demanda contra un expresidente autonómico- no tiene precedentes, pero tampoco los tiene un presidente regional» con sus críticas «frente a quien ha sido el rey de todos los españoles».

Según Buruaga, «en el ámbito estrictamente político, un representante político e institucional está obligado a ser ejemplar y mesurado. Y tiene como primera obligación no ofender y no insultar a nadie», así como «tratar de representar a todos».

En cualquier caso -ha agregado- «como presidenta de Cantabria lamento profundamente que mi tierra sea hoy noticia o tenga que serlo por los excesos verbales de Revilla. Que no lo sea por la capacidad de sus empresarios y sus trabajadores», por su capacidad «de generar dinamismo económico, de crear empleo, de impulsar proyectos, de crecer y de generar oportunidades. Lo lamento, pero es lo que hay. Y no puedo dedicar ni un minuto más a este asunto porque mis ocupaciones y prioridades son otras».