Buruaga marca distancias con Paula Fernández tras su estreno como candidata del PRC

El rifirrafe dialéctico de este lunes en el Parlamento entre María José Sáenz de Buruaga y Paula Fernández fue el primer asalto del combate que ... ambas van a mantener a partir de ahora en la pugna electoral por la presidencia del Gobierno en 2027. El tema, el turismo, fue en esta ocasión la excusa para que la presidenta marcase distancias con la regionalista. Antes, hace un par de semanas, Fernández había anunciado ante los suyos un distanciamiento del PP en el acto en el que fue proclamada candidata de su partido en sustitución del sempiterno Miguel Ángel Revilla.

El Pleno de este lunes, al ser el primero del mes, contaba con la presencia –como es habitual– de la presidenta regional para responder a las preguntas dentro de la sesión de control al Gobierno. Fernández quería saber, entre otros asuntos, lo que estaba haciendo el Ejecutivo con la regulación de los pisos turísticos y las autocaravanas. «Señora diputada, tengo que lamentar que se estrene usted en las preguntas a la presidenta con premisas falsas, medias verdades y radiografías apocalípticas», afirmó cortante Buruaga nada más tomar la palabra. «Aunque la verdad, tengo dudas de que el verdadero objetivo de su pregunta sea yo y la acción de este Gobierno», añadió.

La regionalista, ajena al reproche, utilizó Cantur para responder: «¿Sabe lo que le pasa, señora presidenta? La explicación es muy sencilla: en 20 meses ustedes han cambiado 14 altos cargos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El consejero, el jefe de gabinete, la secretaria general, el director de turismo, el director de cultura, la sociedad regional... Eso sí que genera inestabilidad, y esa responsabilidad, presidenta, es suya y sólo suya», aseveró.

«Lecciones, ninguna»

El argumento no gustó a Buruaga, que volvió a la carga. «El colmo de los colmos es que usted me hable, no lo ha hecho y no ha tenido valor de hacerlo desde esta tribuna, del desastre público de Cantur», comentó primeramente. «Han sido ustedes el máximo exponente del enchufismo, el máximo exponente de los conflictos en Cantur, así que córtese un poco y lecciones en esto, de verdad, ninguna», continúo. «Todos los cambios que este Gobierno ha hecho en Cantur, incluido también el de los responsables, han sido para ganar en transparencia, ganar en gestión, ganar en eficacia y ganar en eficiencia», subrayó visiblemente molesta. «Denos tiempo, señora portavoz, que la veo muy ansiosa: las cosas no son cómo empiezan, sino como acaban», remató. Fernández, por su parte, le recomendó «un cambio de rumbo» y le recordó los «60 millones prometidos» en Fitur para Turismo: «Aún no hemos visto ni uno solo de los proyectos que anunció».