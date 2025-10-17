El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta presidió la asamblea general de la Federación de Municipios. Javier Rosendo

Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto «porque si no se embargaría el futuro de los municipios»

La presidenta de Cantabria anuncia en la asamblea de la Federación de Municipios el aumento de 19 millones de euros para el Fondo de Cooperación Municipal, 2,5 millones más para el Plan Concertado de Servicios Sociales y una nueva ayuda para la creación de guías de respuesta para la prevención de incendios

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:22

Que se acerca la presentación del proyecto de Presupuestos para Cantabria en el Parlamento se palpa en el ambiente. De hecho, no ha pasado desapercibido ... en la Asamblea General de la Federación de Municipios y la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reconocido que la no aprobación de las cuentas tendrá fatales consecuencias. «Sin presupuestos en 2026, el embargo al futuro de los ayuntamientos es real», ha sentenciado la presidenta.

