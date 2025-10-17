Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto «porque si no se embargaría el futuro de los municipios»

Que se acerca la presentación del proyecto de Presupuestos para Cantabria en el Parlamento se palpa en el ambiente. De hecho, no ha pasado desapercibido ... en la Asamblea General de la Federación de Municipios y la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reconocido que la no aprobación de las cuentas tendrá fatales consecuencias. «Sin presupuestos en 2026, el embargo al futuro de los ayuntamientos es real», ha sentenciado la presidenta.

Por eso, la jefa del ejecutivo regional ha apelado a la «responsabilidad» municipal, de hecho, ha solicitado la «ayuda» de los regidores para sacar adelante unas cuentas «que continúan el proyecto de mejora de Cantabria que empezamos hace dos años». Buruaga, además, ha anunciado tres novedades respecto al proyecto para 2026. Los presupuestos incluirán un aumento de 19 millones de euros para el Fondo de Cooperación, «un 2,8% más». También, prevén la subida de 2,5 millones de euros para el Plan Concertado de Servicios Sociales, «un 10,2% más que el ejercicio anterior». Y, como último anuncio, el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga ha incluido una partida para ayudar a los ayuntamientos de la región en la elaboración de sus guías de respuesta para la prevención de incendios, «con recursos materiales, técnicos y económicos, a través de una partida de 220.000 euros».

La colaboración entre administraciones es «esencial» para la presidenta, pero también ha insistido en la idea el delegado del Gobierno en Cantabria. Pedro Casares, en una intervención de más consenso, ha puesto en valor el trabajo del Ejecutivo de Sánchez por mejorar «los servicios públicos y las infraestructuras» de Cantabria. El socialista ha explicado que el Gobierno central «está ahí» para los municipios y sus alcaldes, quienes «conocen de primera mano las necesidades del territorio». Tanto él, como la presidenta, han asegurado que el municipalismo es clave para el desarrollo de Cantabria y que ellos lo saben bien: «Hemos pasado por la escuela municipal», apelando a la etapa de Casares como concejal en el Ayuntamiento de Santander y, Buruaga, en respuesta, a la suya propia en Suances.