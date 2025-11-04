El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buruaga está «tan tranquila» ante la conciliación con Molleda que ni ha leído el contenido

La presidenta irá o no al acto según la recomendación del servicio jurídico del Gobierno, que la representará y defenderá en la cita

E. Press

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), está «tan tranquila» ante el acto de conciliación con el secretario de Organización del PSOE regional, Agustín Molleda, que ni ha leído el contenido remitido con motivo del acto, que se celebrará el próximo 27 de noviembre en Las Salesas, y que es previo y obligatorio a la interposición de la querella del socialista contra la 'popular' por injurias y calumnias.

«Tengo en este momento cosas más importantes a las que dedicar mi tiempo; cosas más importantes, para Cantabria sobre todo, de las que ocuparme en estos momentos», ha indicado la jefa del Ejecutivo autonómico a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este martes, un día después de recibir la comunicación de la citación.

El señalamiento, a las 10.30 horas y ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del también exalcalde de Cartes tras tildar Buruaga de «corrupción de libro» las plazas fijas que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor.

En el acto de conciliación, que se celebrará en la sala de vistas número 11 del complejo judicial, el servicio jurídico del Gobierno representará y defenderá a la presidenta, que acudirá o no a la cita según la recomendación de estos letrados.

«Atendiendo a los antecedentes sobre este tipo de cuestiones y puesto que las acciones judiciales que se ejercen contra mi persona derivan de opiniones políticas vertidas en el ejercicio de mi cargo y se dirigen contra mí en mi calidad de presidenta del Gobierno, será el servicio jurídico del Gobierno quien vaya a asumir mi representación y defensa en este proceso», ha explicado una Buruaga «completamente tranquila», que hace unas semanas censuró la obtención por la «vía exprés» de las plazas fijas de Molleda y su hermana.

A su juicio, fue un proceso «cuestionable» en lo legal e «infumable» en lo ético y político, palabras en las que la presidenta se ratificó días después, al entender que no había hecho «otra cosa que llamar a las cosas por su nombre».

El acto de conciliación consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia en la que conciliante y conciliada podrán ir por sí mismos o por medio de su procurador.

Si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, mientras que si no lo hace la representación de la conciliada se pondrá fin al acto.

En la vista, el solicitante expondrá su reclamación y contestará la parte requerida lo que crea conveniente. Si se alcanza conformidad, se hará constar en un acta y que el acto terminó con avenencia, y en caso contrario se reflejará que concluyó sin avenencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  2. 2

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  3. 3

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  4. 4

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  9. 9

    Estos son los diez domingos y festivos propuestos para que los comercios de Cantabria abran en 2026
  10. 10

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga está «tan tranquila» ante la conciliación con Molleda que ni ha leído el contenido