«Votar al PRC para el Congreso es votar a Pedro Sánchez» Roberto Ruiz Los populares presentan a sus candidatos para el 28 de abril apelando al voto útil para no dividir al centroderecha de Cantabria DM . Santander Sábado, 23 marzo 2019, 15:17

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido hoy de que quien en las elecciones del 28 de abril vote naranja o verde tiene que saber que estará votando rojo y ha alertado de que votar al PRC al Congreso de los Diputados es votar a Pedro Sánchez. «Así de claro», ha apostillado.

Durante su intervención en el acto de presentación de las candidaturas del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado, la dirigente popular ha asegurado que el PRC se presenta el 28 de abril como la marca blanca de Pedro Sánchez y lo hace con un candidato que como consejero de Obras Públicas de Cantabria ha permitido que el ministro socialista de Fomento maltrate a la comunidad autónoma y la excluya de todo.

«Ojo con los cantos de sirena, porque si el PRC no se presenta a estas elecciones para ganar peso en la liga nacional, sino para no perderlo en la regional, para no quedar fuera de juego en las autonómicas; ojo con los vaticinios, porque el voto regionalista en las generales nunca ha servido para nada y esta vez tampoco; y ojo con la estrategia regionalista del voto útil, porque nadie se cree que pueda conseguir ahora en Madrid lo que no ha conseguido en 12 años al frente del Gobierno de Cantabria», ha afirmado.

Buruaga ha dicho que los regionalistas ya no engañan a nadie y nadie va creer su «teatrillo» de cara a las elecciones, porque llevan doce años de felicidad con el socialismo y doce años en manos y de la mano del PSOE de Ferraz, que es quien nombra al presidente de Cantabria.

Sobre las elecciones al Senado, ha dicho a los cántabros que es imposible que haya senadores de Ciudadanos o de Vox, porque cuarenta años de votaciones han enseñado que en esta comunidad siempre sale 3-1, por lo que «quien vote verde o naranja tiene que saber que estará votando rojo, quien no vote al Partido Popular, tiene que saber que estará votando para dar a Sánchez tres senadores»

Y tiene que saber también, ha añadido, que si el PSOE se hace con el Senado será imposible aplicar el 155 a Torra y a cualquier impresentable que venga detrás él porque el PSOE no querrá desgastarse en Cataluña defendiendo a España. Con estos argumentos, ha avisado de que el verdadero regionalismo es votar al Partido Popular en el Congreso y el patriotismo votar a los tres senadores del Partido Popular.

Una candidatura ganadora

La presidenta ha afirmado que los miembros de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado son la «avanzadilla» del cambio político en Cantabria y en España y los candidatos que van a defender los intereses de la comunidad autónoma con solvencia, con moderación, con dedicación y con eficacia y que van a conseguir las inversiones y los proyectos que esta región necesita.

Son los diputados y senadores que traerán las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao; que impulsarán los grandes proyectos culturales en esta tierra; que volverán a poner en los presupuestos la reindustrialización del Besaya, que conseguirán que se complete la red de autovías, que protegerán a los ganaderos y pescadores de los riesgos del mal funcionamiento del mercado común, que van a garantizar las pensiones de 14.000 cántabros con una política económica de crecimiento y creación de empleo y que aliviarán la presión fiscal sobre los hogares y las pymes.

Y son los diputados y senadores, ha dicho la presidenta, que lograrán la financiación integra de las obras de Valdecilla, porque solo ha habido dinero para el Hospital con los gobiernos del Partido Popular. «Es así de tremendo, hasta el último euro ha venido por decisión del PP, también la última partida de 22 millones que cobramos en 2018, porque esa partida, no lo olvidéis, la pintó en los Presupuestos del Estado el Gobierno del PP».

Según ha explicado la dirigente popular, estas listas son el mejor ejemplo de continuidad en el trabajo del partido por Cantabria y, al mismo tiempo, expresión de renovación del proyecto popular y de integración de las opiniones plurales que existen en el espacio político de centro-derecha.

Buruaga ha advertido también de que estas elecciones son decisivas y fundamentales para volver a impulsar el crecimiento económico y asegurar unos servicios públicos excelentes y sostenibles; garantizar el sistema público de pensiones y un sistema educativo en el que prime la libertad y la calidad, y para situar a España entre las grandes potencias del mundo y mejorar la vida de los españoles.

Además, ha añadido, son fundamentales porque se va a a elegir al próximo presidente del Gobierno, pero también entre dos formas de hacer política y dos formas de entender España y los españoles probablemente en el momento de mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia: la crisis provocada por los independentistas catalanes y las cesiones de Pedro Sánchez.