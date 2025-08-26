El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El lobo merodea mientras los visitantes están en el recinto. Xtrauss

Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

Cantur condena «enérgicamente» el comportamiento que incumple las normas del Parque de la Naturaleza y que fue publicado en redes sociales

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 07:08

El verano –y con él, la llegada de turistas– está dejando imágenes insólitas en Cantabria. En este aluvión de publicaciones en internet, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ... no se ha librado de la polémica. Cantur trata de indentificar a tres personas que se colaron en un risco del recinto de los lobos recientemente. Una vez identificados, formalizarán la denuncia. Desde la sociedad regional son contundentes: «Condenamos enérgicamente esta actitud incívica que pone en peligro la vida del visitante, de su familia y a los propios animales».

