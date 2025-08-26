Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

El verano –y con él, la llegada de turistas– está dejando imágenes insólitas en Cantabria. En este aluvión de publicaciones en internet, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ... no se ha librado de la polémica. Cantur trata de indentificar a tres personas que se colaron en un risco del recinto de los lobos recientemente. Una vez identificados, formalizarán la denuncia. Desde la sociedad regional son contundentes: «Condenamos enérgicamente esta actitud incívica que pone en peligro la vida del visitante, de su familia y a los propios animales».

Y es que, la Guardia Civil ya investiga la identidad de quienes accedieron al recinto gracias a la publicación de un vídeo que muestra la infracción de las normas del parque, que grabó y publicó el creador de contenido Xtrauss. En la publicación se ve a una familia subida a un risco del recinto del lobo. Para acceder a esa zona, confirmaron desde Cantur, hay que superar un muro de piedra y una valla de madera, ambos señalizados prohibiendo el paso. Aún así, los turistas accedieron al cercado y se situaron justo encima de uno de los ejemplares del parque que, como relata el creador de contenido en el vídeo, «merodea sin parar para ver qué pasa».

Estas actitudes, denunciaron desde el Parque de la Naturaleza, «incumplen las normas de seguridad y uso del parque, son comportamientos que no se pueden tolerar». Por ello, trasladarán el vídeo a la Guardia Civil para identificar a las personas y, en caso de determinarlo, «se procederá a presentar la correspondiente denuncia».

Cabárceno condena «la actitud incívica que pone en peligro la vida del visitante, de su familia y de los animales»

El usuario que publicó la infracción en redes sociales se encontraba visitando el parque. De hecho, su contenido gira en torno a las visitas y condiciones de diferentes animales en los parques y zoologicos de toda España. Precisamente al llegar al recinto de los lobos, se encontró con la situación: tres personas habían accedido al hábitat del animal. En la publicación Xtrauss condena además «decisiones ejecutivas» que «chocan», a su juicio, con «los dilemas éticos a la hora de gestionar un parque natural». Los comentarios del resto de usuarios en la publicación también son tajantes: «¡Qué llegue septiembre ya! Los cántabros no nos merecemos esto», «muy poca responsabilidad», «tenemos una falta de educación y civismo que es de locos», «luego nos llevamos las manos a la cabeza con los accidentes», criticaron.