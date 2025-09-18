Cabárceno intercambia su hipopótamo pigmeo con uno del zoo de Basilea

A sus 27 años Ume, el hipopótamo pigmeo de Cabárceno, no había logrado tener descendencia por lo que en el Parque de la Naturaleza han ... decidido intentar una nueva vía. Para ello han optado por intercambiarle con uno procedente del zoo de Basilea, en Suiza, con el fin de impulsar su reproducción en Cantabria y, de paso, evitar problemas de consanguinidad en el caso de Suiza. La esperanza de vida de estos animales, que llegan a medir unos 80 centímetros, oscila entre los 30 y los 55 años, por lo que al ejemplar cántabro se le acababa el tiempo y hacía peligrar la continuidad de la especie en el recinto de Cantur.

Ahora le toca el turno de intentarlo a Napoleón, nacido en 2007 y llegado al año siguiente a Basilea, donde ya ha dejado seis crías. A sus 18 años y con 200 kilos de peso, confían que tenga mejor suerte que Ume a la hora de hacer 'match' con las dos hembras cántabras, con las que esperan que se vaya encontrado «de forma alternativa», tras ocupar el puesto de macho pequeño del grupo de Cabárceno. De hecho, ya lleva casi un mes en las instalaciones de Cantur y, según los responsables del parque, se ha adaptado «de forma idónea».

En el caso de Ume, el ejemplar que salió de Cabárceno, su marcha a Suiza es en realidad una vuelta a casa, ya que nació en este zoo de Basilea en 1997. Tal vez por ello su adaptación esta «siendo un éxito». Allí los veterinarios quieren cruzarlo con Ashaki una de las hembras de la instalación suiza, donde el problema más que de fertilidad es de consanguinidad.

Basilea lidera desde 1992 el Programa Europeo Ex Situ de Protección de Especies en Peligro de Extinción (EEP) centrado en los esfuerzos del plan de reproducción, y este tipo de intercambios entre zoológicos es habitual para contribuir no solo al nacimiento en cautividad sino para impulsar la mejora genética en las distintas colonias.

El hipopótamo pigmeo es una especie de mamífero africano, en peligro de extinción, que inicialmente se confundía con crías del hipopótamo común o con ejemplares atrofiados. No fue hasta 1911 que se confirmó científicamente su existencia. En la actualidad cuenta con tan solo 2.500 adultos en libertad. Mide la mitad del hipopótamo común y puede alcanzar los 80 centímetros. Desde comienzos del siglo XX ha sido introducido a los zoológicos para poder ser investigados y fomentar su reproducción, por eso cada nacimiento es muy valioso.