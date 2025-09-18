El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Napoleón, el nuevo hipopótamo pigmeo de Cabárceno. DM

Cabárceno intercambia su hipopótamo pigmeo con uno del zoo de Basilea

Ume, a sus 27 años, no había logrado tener descendencia y ahora lo intentará en Suiza mientras que el Parque de la Naturaleza cruzará a sus dos hembras con el recién llegado que tiene diez años menos

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:45

A sus 27 años Ume, el hipopótamo pigmeo de Cabárceno, no había logrado tener descendencia por lo que en el Parque de la Naturaleza han ... decidido intentar una nueva vía. Para ello han optado por intercambiarle con uno procedente del zoo de Basilea, en Suiza, con el fin de impulsar su reproducción en Cantabria y, de paso, evitar problemas de consanguinidad en el caso de Suiza. La esperanza de vida de estos animales, que llegan a medir unos 80 centímetros, oscila entre los 30 y los 55 años, por lo que al ejemplar cántabro se le acababa el tiempo y hacía peligrar la continuidad de la especie en el recinto de Cantur.

