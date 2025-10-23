El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sáenz de Buruaga junto a Josep María Coronas. Raúl Lucio

La Caixa invierte 5,5 millones de euros en programas sociales en Cantabria en 2025

DM .

DM .

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:47

Comenta

La Fundación La Caixa ha invertido 5,5 millones en 2025 en Cantabria en programas para atender y proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad, llevar a cabo iniciativas destinadas a las personas mayores y colaborar con entidades sociales. En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado este jueves que la presidenta del Ejecutivo regional, María José Sáenz de Buruaga, y el director general de la Fundación, Josep María Coronas, han suscrito el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones.El acuerdo sirve para atender y proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad y llevar a cabo iniciativas destinadas a las personas mayores y de colaboración con entidades sociales. El convenio ofrece el marco legal para que la Fundación desarrolle diferentes programas en la región.

