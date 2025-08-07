El sur de Cantabria alcanza los 37,6 grados este jueves Valderredible registra la temperatura más alta y otras zonas del interior de la región marcan valores por encima de los 30º, con una previsión similar para este viernes

Dariel Severino Santander Jueves, 7 de agosto 2025, 19:02

En el sur de Cantabria se alcanzaron hoy los 37,6 grados. Es la temperatura registrada en las estaciones meteorológicas de Polientes y Cubillo de Ebro, (Valderredible) a las 17.20 horas, las más altas de la región hoy. No han sido los únicos que han notado la ola de calor este jueves, marcado por las altas temperaturas en el interior. En áreas de montaña como Fuente Dé, en Camaleño, el termómetro marcó 31,9 grados, mientras que en Reinosa y Tama (Cillorigo de Liébana) se superaron los 30 grados, con máximas de 30,8 y 31, respectivamente. La Agencia Estatal de Meteorología, que tiene activada la alerta amarilla por calor en el extremo sur de la región, registró temperaturas por encima de los 30 grados en varios puntos, con un ascenso térmico especialmente notable en la zona del Ebro.

A pesar del calor intenso en el corazón de la comunidad autónoma, la costa ha mantenido temperaturas más suaves, que oscilaron entre los 25 y 27 grados. El viento flojo variable, con predominio del nordeste durante las horas centrales y del norte al final del día en la costa, ha ayudado a mantener esta estabilidad en las temperaturas marítimas.

Para mañana

La alerta amarilla para el sur de la región sigue este viernes, en una jornada en la que la Aemet anticipa cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos o con ligeros ascensos, concretamente en la Cantabria del Ebro. En municipios como Potes y Reinosa se esperan máximas de 32 grados, mientras que en Polientes podrían volver a alcanzarse los 37 grados. En el litoral, el ambiente se mantendrá más fresco, con máximas entre 25 y 27 grados. Los vientos serán flojos y variables, con mayor presencia en las horas centrales y el norte al final del día en la costa. No se descartan brumas en la madrugada en zonas costeras.