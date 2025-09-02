El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos que participaron, ayer, en las actividades de la 'We We' previas al inicio del curso. DM

Caminos afianza su «tirón» con récord de preinscripción y «pleno empleo» a la vista

La ingeniería civil se consolida en la UC con casi medio millar de preinscritos, 160 solicitudes en primera opción y «más presencia» de alumnas en las aulas

Mada Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:20

La Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) vive los momentos previos al inicio del curso, previsto para el próximo ... lunes, inmersa en su 'Welcome Week', su 'We We' en versión abreviada, cinco días de charlas, talleres y recorridos guiados por las aulas y los laboratorios del centro para dar a conocer sus posibilidades e «inspirar» a los estudiantes que se estrenan en el grado de Ingeniería civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 ð¢ Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Caminos afianza su «tirón» con récord de preinscripción y «pleno empleo» a la vista

Caminos afianza su «tirón» con récord de preinscripción y «pleno empleo» a la vista