Caminos afianza su «tirón» con récord de preinscripción y «pleno empleo» a la vista

La Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) vive los momentos previos al inicio del curso, previsto para el próximo ... lunes, inmersa en su 'Welcome Week', su 'We We' en versión abreviada, cinco días de charlas, talleres y recorridos guiados por las aulas y los laboratorios del centro para dar a conocer sus posibilidades e «inspirar» a los estudiantes que se estrenan en el grado de Ingeniería civil.

«Es una carrera dura, exigente, pero tiene que haber tiempo para todo», tercia con convicción Daniel Castro, director de la Escuela, que por esta razón se esmera organizando esta 'We We', las olimpiadas de Caminos, el Concurso de Puentes u otras actividades extraacadémicas para darse a conocer.

Por lo pronto, Castro empieza el curso satisfecho con la respuesta a esta 'We We' y también con las cifras que consolidan el «tirón» de la ingeniería civil en la UC. Con vistas a este curso, Caminos ha contabilizado casi medio millar de preinscripciones, una cifra récord si se compara con la de los últimos quince años; y también más de 160 solicitudes en primera opción, un número que casi triplica las 60 plazas de las que dispone el grado de ingeniería de la UC. El pasado curso, las plazas ya llegaron a cubrirse por completo, pero este que está a punto de estrenarse se ha hecho de forma mucho más holgada. Sin dejar de lado la matriculación, otro cambio de tendencia que Castro y su equipo han constatado en las aulas es el aumento del número de alumnas, una «mayor presencia» de mujeres que llega, aproximadamente al «40%». La participación en programas, actividades y charlas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) redunda en este sentido, considera el director.

Cambio de ciclo

El contexto social y económico; las nuevas posibilidades y salidas profesionales de la ingeniería; la perspectiva del «pleno empleo»; la alianza con los colegios profesionales –tanto de Caminos, «muy presente» en el día a día de la Escuela, como el de Obras Públicas–, o las singularidades académicas de la UC explican el «buen momento», destaca Castro, contento por haber dejado atrás los años de descenso o estancamiento de las matrículas a causa de una crisis económica de principios de siglo que arrinconó la ingeniería civil y la relegó al vagón de cola de las carreras con demanda.

Ahora, la situación ha cambiado. «El incremento del interés por la ingeniería es exponencial», constata Castro, que lo achaca a un cambio de ciclo, pero también al «esfuerzo» de la Escuela por «divulgar sus fortalezas». ¿Cuáles? En primer lugar, su itinerario bilingüe y su internacionalización, que ponen el campus de Las Llamas en contacto con los de Princeton, Cornell o Florida, en Estados Unidos, o con el de la Universidad Tecnológica de Sídney, en Australia. Destaca aquí su Itinerario Bilingüe Internacional (IBI), una opción académica «singular», que, entre otras cosas, permite a un grupo de diez alumnos con buenos expedientes formarse en inglés y hacerlo, además, en campus internacionales. «Es un programa de excelencia», dice Castro. La nota de corte del IBI se ha situado en un 11,65 en el curso 2025-26; y en 7,8 puntos la de Ingeniería civil.

Relación con empresas

«También somos una de las escuelas con más relación con las empresas», añade el director, que pone como ejemplo la condición pionera de la Escuela a la hora de ofrecer formación dual. Podrá beneficiarse de ella el alumnado del máster de Caminos en colaboración con ocho empresas de «nivel», como Ferrovial o Ingecid, por citar un par de ellas.

En este sentido, las perspectivas laborales de los futuros profesionales de la ingeniería también juegan a favor del tirón de Caminos, entiende su director. Hay «pleno empleo», los «salarios han subido», las empresas muestran interés por el alumnado de la UC –que, en ocasiones, «compatibiliza» estudios y trabajo al final de su etapa académica–y, además, los estudiantes «pueden escoger», destaca Castro. «Es un buen momento».

Otro factor son las las cátedras, enfocadas a «captar a los mejores alumnos», o la oferta Erasmus. Precisamente, la Escuela inaugura mañana dos másteres Erasmus Mundus y eso la convierte en la «única» del país con dos programas de esta naturaleza, «muy competitivos» ambos.