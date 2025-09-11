El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carmen Alonso, propietaria de la librería Carmen Alonso de Santander, sostiene el cartel de «condena al genocidio en Gaza». Alberto Aja

La campaña de «condena al genocidio» de Gaza llega al comercio cántabro

Distintos negocios hacen huelga de consumo y cierran sus puertas los jueves para denunciar la masacre en Palestina y exigir el fin de la violencia

Ignacio Serrano Garbayo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Distintos comercios de Cantabria se han sumado a la iniciativa internacional de «condena al genocidio» de Gaza movidos por la «profunda impotencia» que les generan ... los masivos asesinatos en territorio palestino. Saben que colgar el cartel no resolverá el conflicto, pero recuerdan que «cada gesto cuenta y contribuye a amplificar el mensaje de solidaridad y denuncia». Se trata de una huelga mundial de consumo, una campaña iniciada el 21 de agosto a través de redes sociales y continuada todos los jueves.

