Una enfermera pone una vacuna en la campaña de 2024. Javier Cotera

La campaña de vacunación de gripe y covid arranca el 6 de octubre en centros de salud

Una semana antes, el 29 de septiembre, se empieza a proteger a los mayores de residencias, a quienes se administrará como novedad la dosis frente al Virus Respiratorio Sincitial

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Sanidad prepara ya el blindaje frente a los virus estacionales del invierno. La campaña de vacunación contra la gripe y el covid llegará a ... los centros de salud a partir del 6 de octubre. Y justo una semana antes, el 29 de septiembre, se empezará a administrar la protección a los mayores que viven en residencias, que este año como novedad incluirá también la dosis frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que además de la causa de la epidemia de bronquiolitis en los más pequeños es uno de los gérmenes que más hospitalizaciones genera de población envejecida.

