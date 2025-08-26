Cantabria se acerca a los 600.000 habitantes con más inmigración y menos nacimientos

La población de Cantabria alcanza la cifra récord de 594.586 habitantes al cierre del segundo trimestre de 2025, según los datos del Instituto Nacional ... de Estadística (INE). La región crece –encadena varios saldos positivos en el último año– y compensa la caída de nacimientos y el progresivo envejecimiento con la llegada de inmigrantes, que representan un total de 49.731 residentes (el 8,3%). Concretamente, la comunidad ha sumado 3.508 habitantes desde julio de 2024, de los cuales, el 7,7% son extranjeros. Pero en ese tiempo, ha perdido también a 293 españoles.

Son cifras que se pueden traducir en dos realidades. «Por un lado, Cantabria es una región atractiva para la migración, una tierra de oportunidad para progresar en su proyecto de vida, pero a la vez, existe un problema demográfico estructural que debemos combatir, una evidente caída de los nacimientos», asegura la directora general de Igualdad de la Consejería de Inclusión Social, Tamara González. Es una conclusión que comparte el sociólogo Juan Carlos Zubieta, que celebra como «los datos de migración compensan el descenso de la natalidad y, por otra parte, la emigración a otras comunidades y países de un sector de jóvenes cántabros, que buscan puestos de trabajo más estables y de mayor cualificación».

Las cifras 594.586 habitantes en Cantabria Un dato al cierre del segundo trimestre de 2025 1.804 residentes Aumenta la Comunidad Autónoma al concluir primer semestre del año

0,14% aumento Creció la población en tres meses, aunque es un dato menor que el de la media nacional 3.508 personas Creció Cantabria en el periodo del último año

«Es una buena noticia», coinciden ambos expertos. Zubieta cree que «como sociedad debemos estar contentos: llega población joven, con ganas de trabajar, con deseo de integrarse, formar una familia y progresar. Aspiraciones, por cierto, semejantes a las que tuvieron muchos de nuestros abuelos, familiares y vecinos que dejaron esta tierra para buscarse el sustento en América o en Europa» . Es más, asegura que «ese es el perfil de la gran mayoría de los inmigrantes que llegan a España y a Cantabria». Y va un paso más allá. Desmiente «el discurso que dice que los inmigrantes constituyen una invasión y que producen disturbios». De hecho, asegura que «no responde a la realidad. Claro que algunos inmigrantes cometen delitos, igual que los comete alguien de otra nacionalidad o credo. Pero la gran mayoría de los que llegan a Cantabria y otras regiones vienen a trabajar, son personas de orden y contribuyen al desarrollo de la sociedad».

El Gobierno de Cantabria, incluso, plantea que los datos son fruto de las políticas puestas en marcha, que «pueden ayudarles a mejorar esa calidad de vida que pretenden». Para González, «la sociedad debe estar orientada a integrar a esa población extranjera que llega dentro de la estructura social de Cantabria y trabajar con ellos a futuro», porque, insiste, «es una realidad social que está ahí, que debemos trabajar con ella». Y, sobre la parte que le toca al Ejecutivo regional, la directora de Igualdad lo tiene claro: «Somos un gobierno abierto a las múltiples sensibilidades que puede haber en la sociedad cántabra y trabajamos con la propia población con medidas de fomento a la natalidad, a la empleabilidad, a la vivienda... desde la legalidad», en definitiva, por ejemplo «para que trabajen legalmente, que estén integrados, porque es una realidad social que no podemos ignorar». Es un dato que continúa con la serie temporal, no es coyuntural.

«No debemos tratar de suplir la caída de la natalidad, necesitamos impulsar medidas que la fomenten» Tamara González Directora General de Igualdad

«Contribuyen al reto demográfico, ya que el número de hijos es mayor que el de las mujeres de cultura española» Juan Carlos Zubieta Sociólogo

Zubieta incide en que «el movimiento migratorio es común, pero en Cantabria, las nacionalidades que priman son de Colombia, Perú y Venezuela, entre otras». Por ello, dice, «estos grupos humanos, su cultura, el idioma y sus formas de vida facilita su integración social». Sin embargo, aclara que «por supuesto que lo anterior no quita que deben desarrollarse planes para facilitar su integración en la sociedad».

A la vez, Cantabria pierde habitantes españoles. En concreto, este descenso se debe a «la baja natalidad y el envejecimiento de la población». Desde la Consejería creen que «no debemos tratar de suplir la caída de la natalidad con la llegada de migrantes, sino que necesitamos impulsar medidas y políticas que fomenten los nacimientos» para abordar de raíz el reto demográfico. Cuestiones que se materializan en la Comunidad con «políticas de fomento de la natalidad y apoyo a la maternidad, de impulso a la conciliación corresponsable, de mejoras en la fiscalidad, de impulso del acceso a la vivienda y la empleabilidad, y sobre todo, debemos proyectar de cara a futuro la sociedad que queremos en Cantabria», concluye González.

Zubieta, por su parte, hace una lectura diferente. Además de tratar de combatir la natalidad, considera que la adaptación a la llegada de inmigración puede ser una alerta en el sentido del despoblamiento rural: «Debe advertirse que la población que está llegando a Cantabria se concentra en determinadas localidades. Mientras acuden a los territorios en los que hay más oferta de empleo como la capital, núcleos próximos y zonas turísticas, las zonas donde el sector primario es mayoritario están en declive. Esta situación se traduce en una tendencia preocupante, la del abandono del medio rural, con núcleos de población muy envejecida y con problemas sociales y sanitarios vinculados». Y, a juicio del experto, «son pocos los inmigrantes que se instalan en estos territorios». Sin embargo, a la vez, relata que «contribuyen al aumento de la natalidad, ya que el número de hijos por mujer es mayor que el que suelen tener las mujeres de origen, cultura o tradición española».