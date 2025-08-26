El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La región ha visto aumentar su población en 3.500 personas desde el año anterior, rozando los 600.000 habitantes. Javier Cotera

Cantabria se acerca a los 600.000 habitantes con más inmigración y menos nacimientos

La región es «un lugar atractivo para crear un proyecto de vida», destacan desde el Gobierno, a pesar del problema demográfico

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 07:08

La población de Cantabria alcanza la cifra récord de 594.586 habitantes al cierre del segundo trimestre de 2025, según los datos del Instituto Nacional ... de Estadística (INE). La región crece –encadena varios saldos positivos en el último año– y compensa la caída de nacimientos y el progresivo envejecimiento con la llegada de inmigrantes, que representan un total de 49.731 residentes (el 8,3%). Concretamente, la comunidad ha sumado 3.508 habitantes desde julio de 2024, de los cuales, el 7,7% son extranjeros. Pero en ese tiempo, ha perdido también a 293 españoles.

