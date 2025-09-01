Cantabria cierra julio y agosto sin muertos en las carreteras

Cantabria ha vivido un julio y agosto hasta arriba de turistas. Dan cuenta de ello los máximos de ocupación hotelera, las reservas imposibles en ... bares y restaurantes y las playas y atractivos turísticos hasta la bandera. Ese 'Cantabria está de moda' y esa popularidad en auge reconocida casi por unanimidad en las conversaciones de los cántabros también se hace notar en las carreteras. La previsión inicial de la Dirección General de Tráfico (DGT) estimaba que los desplazamientos en esta temporada estival aumentarían entre un 3 y 4% respecto al año pasado pero, a falta de los datos definitivos, todo apunta a que la diferencia será todavía más notoria. Esta curva ascendente de viajes y vehículos contrasta con otro dato que cae hasta el cero: el número de muertos en las carreteras cántabras en julio y agosto. Porque sí, a falta de comprobar las cifras que dará a conocer esta semana el Ministerio, este verano no ha habido fallecidos en accidentes de tráfico en la comunidad.

Este dato llama la atención no solo por la sensación de que la región está abarrotada de turistas y vehículos, sino por la poca probabilidad de conseguir la tasa 'cero muertos' según los datos de la serie histórica. Habrá que esperar las cifras oficiales para saber si es la primera vez que Cantabria consigue terminar el verano sin fallecidos desde que hay registros, pero una búsqueda en los datos de la DGT y el Ministerio del Interior basta para corroborar que, al menos desde 2009 (último año con estadísticas públicas consultadas), la región nunca ha llegado a las cero víctimas.

El propio jefe Provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa, reconocía el pasado viernes 29 de agosto en Onda Cero que, a la espera de la operación salida de este último fin de semana -en el que no se ha informado de víctimas mortales- «sería el primer verano en no sé cuántos años sin fallecidos».

Entre tres y cuatro víctimas cada verano

Lo más habitual en los últimos ejercicios es que entre julio y agosto haya una media de tres o cuatro decesos en vías interurbanas en la región. Por ejemplo, el año pasado hubo tres víctimas, todas en julio, mientras que en 2023 fueron cuatro y en 2022 la DGT contabilizó dos. En las estadísticas de los últimos quince años destacan los años 2014 y 2012 como los veranos con menos muertos, en ambos casos con uno. En el otro extremo se encuentra el año 2013 con 5 decesos en las carreteras de la región. Cabe recordar que este recuento tiene en cuenta el cómputo de los fallecidos 24 horas después del accidente.

Los buenos números del periodo estival no se pueden extrapolar al resto del año. En lo que va de 2025 han fallecido nueve personas en las carreteras cántabras, una más que el año pasado a estas alturas, según los datos provisionales publicados a 20 de agosto por la Dirección General de Tráfico. Entre las víctimas de este año se encuentran los cuatro jóvenes madrileños que murieron en Lunada el pasado mes de marzo en el considerado el accidente de tráfico más grave de las últimas dos décadas en Cantabria.