Atasco este verano en la Autovía de la Meseta (A-67) a la altura de Polanco. Luis Palomeque

Cantabria cierra julio y agosto sin muertos en las carreteras

A falta de las cifras oficiales que publicará el Ministerio de Interior esta semana, la región no registra fallecidos a pesar del aumento de desplazamientos | El dato de cero víctimas es inédito en los últimos años

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:28

Cantabria ha vivido un julio y agosto hasta arriba de turistas. Dan cuenta de ello los máximos de ocupación hotelera, las reservas imposibles en ... bares y restaurantes y las playas y atractivos turísticos hasta la bandera. Ese 'Cantabria está de moda' y esa popularidad en auge reconocida casi por unanimidad en las conversaciones de los cántabros también se hace notar en las carreteras. La previsión inicial de la Dirección General de Tráfico (DGT) estimaba que los desplazamientos en esta temporada estival aumentarían entre un 3 y 4% respecto al año pasado pero, a falta de los datos definitivos, todo apunta a que la diferencia será todavía más notoria. Esta curva ascendente de viajes y vehículos contrasta con otro dato que cae hasta el cero: el número de muertos en las carreteras cántabras en julio y agosto. Porque sí, a falta de comprobar las cifras que dará a conocer esta semana el Ministerio, este verano no ha habido fallecidos en accidentes de tráfico en la comunidad.

