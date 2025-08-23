Los hoteles cántabros reciben 200.000 visitantes en el segundo mejor julio de la historia

De récord en récord. Cantabria ha vivido en julio uno de los mejores meses de su historia en cuanto a turismo, con la llegada de ... 194.903 visitantes que se han alojado en los hoteles de la región. Unos establecimientos que han visto cómo su ocupación se situaba en una media del 67,3%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no incluyen los pisos turísticos. Esta cifra se queda a apenas 6.000 huéspedes de superar el récord histórico alcanzado en julio de 2023, cuando más de 200.000 turistas visitaron la comunidad, y supone un incremento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Las pernoctaciones en los hoteles con licencia también experimentaron un aumento del 2,5%, rozando las 500.000 estancias. Se trata del segundo mejor registro de la serie histórica en un mes de julio, solo superado por las 480.513 pernoctaciones contabilizadas en 2022. La media de precios hoteleros se sitúa en 137 euros, lo que reporta unos 85 euros de ingresos por habitación a la hora de analizar la rentabilidad. El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, valora positivamente estos datos y entre otras cosas, atribuye el buen comportamiento de este mes a los días de sol, que si bien en la región el tiempo es cambiante y poco predecible, esta vez ha favorecido la llegada de visitantes. De hecho, el año pasado la ocupación descendió ligeramente debido a una mayor cantidad de días nublados y lluviosos.

La tendencia venía al alza desde el año 2015. Las cifras de visitantes cayeron drásticamente en los años de la pandemia –2020 y 2021–, la recuperación comenzó en julio de 2022 con un incremento del 12%, alcanzando el récord en 2023 que superó con creces los máximos establecidos hasta el momento en 2019. Desde entonces, las cifras no han dejado de crecer. Este año, los datos de julio consolidan la tendencia al alza iniciada tras el frenazo pandémico y sitúan a Cantabria como uno de los destinos turísticos de referencia del norte de España.

La ocupación hotelera media alcanzó el 67,3%, con una estancia promedio de 2,5 días por viajero, y el sector empleó a un total de 3.512 personas según el Icane. En cuanto al perfil de los visitantes, si bien es cierto que en los últimos años se ha venido registrando un aumento significativo de turistas extranjeros, los nacionales continúan siendo la gran mayoría y representan el 80% del total.

¿Y cómo pinta agosto? Hasta final de mes no se conocerán los datos oficiales de un periodo que para los hosteleros resulta clave al ser el que registra cada año las mayores cifras tanto de turistas como de pernoctaciones en la región, pero para el sector por el momento «pinta muy bien».

Tanto desde la Asociación de Hostelería de Cantabria como desde la Consejería de Turismo cifran en más del 90% la ocupación registrada durante el puente de la Asunción –unas fechas señaladas– y para este fin de semana esperan aumentar las reservas, según señala Lamadrid, «ante la previsión de buen tiempo». Sobre el modelo turístico, el presidente de los hosteleros considera que desde el sector «estamos haciendo las cosas muy bien y el crecimiento debe ser sostenible y paulatino, al tiempo que hay que apostar por la desestacionalización y mostrar al turista la rica oferta gastronómica y cultural que tiene Cantabria más allá de la playa». Y si por la calle se observa mayor presencia de foráneos de la que indican los números se debe a que «no existen datos de los pisos sin licencia».