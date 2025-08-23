El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos turistas esperan en la recepción del Hotel Bahía de Santander. Roberto Ruiz

Los hoteles cántabros reciben 200.000 visitantes en el segundo mejor julio de la historia

Las pernoctaciones hoteleras crecen un 2,5 % respecto a 2024 y los hosteleros esperan un buen cierre de agosto

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:37

De récord en récord. Cantabria ha vivido en julio uno de los mejores meses de su historia en cuanto a turismo, con la llegada de ... 194.903 visitantes que se han alojado en los hoteles de la región. Unos establecimientos que han visto cómo su ocupación se situaba en una media del 67,3%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no incluyen los pisos turísticos. Esta cifra se queda a apenas 6.000 huéspedes de superar el récord histórico alcanzado en julio de 2023, cuando más de 200.000 turistas visitaron la comunidad, y supone un incremento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  5. 5

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria
  6. 6 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8 Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los hoteles cántabros reciben 200.000 visitantes en el segundo mejor julio de la historia

Los hoteles cántabros reciben 200.000 visitantes en el segundo mejor julio de la historia