Cantabria cuenta con 76.700 hogares en los que tan solo vive una persona

Cantabria es una de las once comunidades autónomas donde el tipo de vivienda más frecuente es aquella en la que solamente vive una persona, por ... encima incluso de las habitadas por dos, a las que las anteriores han sobrepasado a lo largo de la última década, y las habitadas por tres y por cuatro o más, a las que deja atrás ya a una considerable distancia.

Eso muestran, al menos, los números recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante su inmersión en la última Estadística Continua de Población (ECP) y cerrados a fecha de 1 de julio de 2025.

De acuerdo con ellos, en Cantabria existen 247.725 viviendas, de las que 76.700 están integradas solamente por una persona -son cerca de un 28% del total-, 72.759 por dos, 49.400 por tres y otras 48.966 por cuatro o más. El número de la primera franja, la de las viviendas unipersonales, se ha incrementado paulatinamente en los últimos diez años. Son 7.800 más que en 2020 (68.900) y 11.400 más que en 2015 (65.300).

Si bien este es el denominador común en once comunidades autónomas -vivir solo es lo más frecuente en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja- no lo es en el conjunto del país, donde las viviendas habitadas por dos personas permanecen aún en cabeza.

Conforme a los datos del INE, en España hay en números redondos 19 millones de viviendas. En 5.671.919 viven dos miembros (cerca de un 29% del total) y en 5.541.399 solo lo hace una, lo que viene a decir que así como en comunidades autónomas como Cantabria las viviendas unipersonales ya lideran el listado, en España todavía no es así, aunque al ritmo que van no va a tardar en serlo.

Según los sociólogos consultados, esa imparable ascensión de las viviendas unipersonales a la cumbre del ranking referido siempre se ha atribuido al envejecimiento de la población y la mayor longevidad de las mujeres, que acaban quedándose solas en el hogar.

«Pero actualmente se suman otros procesos no demográficos, como por ejemplo los culturales», dicen sobre esto los expertos, que citan, entre otras razones, «la soltería por elección», «la proliferación de parejas que no cohabitan en el mismo domicilio» -los LAT (Living Apart Together)- o «el incremento de las personas divorciadas».

El estudio, que señala a Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid como las únicas cinco comunidades autónomas donde el modelo mayoritario es el de dos personas, añade a título de curiosidad que no hay ninguna autonomía donde prevalezca el formato de tres habitantes -es el tipo de hogar más atípico de la serie- y que el modelo de cuatro o más residentes es el predominante en tres territorios; Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto, concluyen los sociólogos consultados, «no responde a una causa única sino a diversos factores tales como la religión o las diversas pautas de fecundidad».