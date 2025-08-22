El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aunque nació en Santander, Fernando Jáuregui también se considera un santoñés más. Roberto Ruiz

Fernando Jáuregui

Periodista y escritor
«En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

El periodista y escritor Fernando Jáuregui disfruta estos días de Cantabria, y aprovecha para presentar su nuevo libro, 'El cambio en 100 palabras'

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:15

El cambio es lo único que no cambia, aunque para conseguirlo nos tenga que marear a todos constantemente. Y más en un momento en que ... la sociedad, impulsada por los continuos avances tecnológicos, evoluciona vertiginosamente. Así lo entiende el periodista y escritor Fernando Jáuregui (Santander, 1950), que disfruta de estos días en Cantabria y aprovecha la circunstancia para presentar su nuevo libro, 'El cambio en 100 palabras', primero en Santoña y el próximo martes, día 26, en Laredo (a las 19.00 hora en la Casa de la Cultura). Este incansable cronista de la actualidad, que se resiste a retirarse, confiesa ser un enamorado de Cantabria. Un amor inversamente proporcional al que siente por la actual política española, que ha seguido y retratado durante las últimas décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

«En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»