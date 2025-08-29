Cantabria disfrutará de la última Luna roja del año

Como si de una función se tratase, el telón cósmico baja por última vez –este año– el próximo 7 de septiembre con un espectáculo único. ... La cita, en cuestión, es el eclipse lunar total, un fenómeno que teñirá la luna de tono rojizo, conocido popularmente como la 'luna roja' o 'luna de sangre', y que se podrá disfrutar en Cantabria.

Este evento astronómico tiene lugar cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y genera un cono de sombra que oscurece a la Luna. «La única luz que puede emitir es la que le llega del sol. Entonces si se mete la Tierra en medio, la sombra tapa la Luna y se deja de ver toda o parte de ella», puntualiza Francisco Carrera, investigador del Grupo Galaxias y AGNs del IFCA (CSIC-Universidad de Cantabria). «La atmósfera de la Tierra actúa como una lente y, entonces, enfoca luz del Sol en la Luna que no le tocaría porque está en la sombra. En consecuencia se ve una luna de color rojo muy débil».

Visible en gran parte del planeta, será uno de los eclipses más largos de la última década y en España podrá contemplarse en casi todo el territorio, excepto en el oeste de Galicia y las islas Canarias, donde solamente será posible verse la fase parcial.

Los datos En altura Municipios como Valderredible, Potes o Polientes suelen tener menos probabilidad de nubes que en la costa.

Sin protección A diferencia de los eclipses solares no hará falta ninguna medida de seguridad para contemplarlo.

Horario La fase total tendrá lugar entre las 19.31 y 20.53 horas, aunque su momento álgido será a las 20.11 horas.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y se prolongará hasta las 21.56 horas, mientras que la fase total tendrá lugar entre las 19.31 y las 20.53 h. En el caso de Cantabria, se espera que el momento álgido se alcance a las 20.11 horas.

A diferencia de los eclipses solares, la observación se podrá seguir sin la ayuda de un telescopio o de medidas de seguridad, puesto que los lunares no implican ningún peligro para la vista. A la hora de contemplar este fenómeno, la mejor opción es buscar un sitio sin contaminación lumínica y en el que no haya mucha humedad, aunque no será imprescindible. «A nivel geográfico, va a resultar un poco igual, porque desde cualquier sitio se va a poder ver, lo único que puede influir es el clima», señala el investigador del IFCA. «Lo espectacular del evento es que está la luna llena, que es muy brillante, y va desapareciendo poco a poco, hasta que luego vuelve a aparecer por el otro lado».

Aunque si el día amanece nublado, Carrera apuesta por otros lugares de la región con un poco más de altura, como son el caso de Valderredible, Polientes o Potes. «Estos sitios suelen ser menos nublados que la costa, pero la verdad es que no va a haber una gran diferencia».

En 2026, oportunidad única

Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario para los aficionados a la astronomía es el 12 de agosto de 2026. Ese día, Cantabria será una de las comunidades autónomas españolas afortunadas en vivir un eclipse total de sol, algo que no ocurría en la región desde el siglo pasado, concretamente en 1905.

A pesar de que es un fenómeno que sucede prácticamente todos los años en algún lugar de la Tierra, observarlo desde un mismo punto geográfico es muy difícil. «Como la mayor parte de la Tierra es agua, lo que sucede es que es muy complejo observar este eclipse. Se va a ver muy bien en España y hay mucha gente que aprovecha y es capaz de invertir sus vacaciones para disfrutar de este tipo de experiencias», confiesa Carrera.«Normalmente, tienes que viajar a sitios bastante más remotos, que suceda el eclipse en Europa es una suerte».

El Sol quedará totalmente oculto tras la Luna y a última hora de la tarde será de noche en toda Cantabria –al proyectar una sombra sobre nuestro planeta–, aunque solamente por unos instantes. La duración de este fenómeno dependerá de la localización respecto a la franja del eclipse. En Santander variará según si se mira desde el sur o norte de la ciudad, pero será una diferencia de segundos. Mientras que en las zonas de Campoo y el sur de la región, esta experiencia se puede llegar a extender hasta cerca de los dos minutos.