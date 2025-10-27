El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una turista accede a un portal en busca de su alojamiento. I. Baucells

Cantabria incluye en el registro único más pisos turísticos que Asturias, País Vasco o Castilla y León

El paso para obtener un número es obligatorio desde julio para poder publicitarse en las plataformas de internet | Se han emitido 5.864 códigos, mientras el INE estima que hay casi 6.500 alojamientos legales de este tipo

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Es una de las normas que más ha impactado en el sector. Desde el pasado 1 de julio, para poder anunciarse en las plataformas ... de internet (en Booking, en Airbnb...) y alquilar una vivienda por un periodo corto es necesario estar apuntado a un registro único, nacional, y contar con un código, un Número de Registro Único de Alquiler (NRA). La operativa para registrarse se puso en marcha a principios de año, pero sólo aceleró a medida que se acercaba la fecha. «Avalancha de solicitudes», reconocían los registradores a este periódico a mediados de junio. Llegado a ese momento límite para poder anunciarse sin el Número -no para registrarse, que se puede hacer aún-, se calculaba que sólo un 55% de los pisos turísticos de la región -el nombre popular para hablar de estos alojamientos, aunque no sean sólo pisos- había dado ya el paso.

