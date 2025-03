Cantabria lleva veinte años sin sarampión y mira «con preocupación» al brote vasco

«Cantabria es, a día de hoy, la comunidad con menos sarampión de España en los últimos 25 años». Luis Viloria, jefe de servicio de ... Salud Pública, recuerda que en 2001 se puso en marcha un plan para la eliminación de este virus y que el último caso confirmado en la región fue en 2006; se trataba de una persona que venía de Canarias y que no estaba vacunada. Después hemos tenido alguna investigación más de cuadros parecidos pero que fueron negativos». Sin embargo, esa tranquilidad se tambalea desde que esta enfermedad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba por erradicada en España desde 2016 ha vuelto a encender las alarmas.

Solo en este primer trimestre del año se han registrado 168 casos de sarampión en el mapa nacional, además de otras 128 sospechas que finalmente han quedado descartadas. «A pesar de que sube en algunas comunidades, nosotros seguimos con el contador a cero», destaca Viloria. «Cantabria es una de las tres comunidades -las otras son Extremadura y La Rioja- donde aún no se han activado las alertas por la reaparición del sarampión en 2025». «Y esperamos que siga así». Pero lo cierto es que desde Sanidad se mira «con preocupación» al «importante brote» detectado en el País Vasco, que ya «acumula 46 contagios confirmados, la mayor parte vinculados a casos importados o que han generado infecciones secundarias, pero no se ha demostrado que haya una circulación autóctona».

El Ministerio de Sanidad ha actualizado este mes de marzo el informe de evaluación. Si en 2023 únicamente se notificaron 14 casos, el año pasado fueron 229, un balance que, al ritmo que ha empezado 2025, se superará en breve. Van 168 en menos de tres meses, una cuarta parte de ellos localizados en el País Vasco. «Este aumento rápido y en tan poco tiempo nos ha cogido a contrapié», dice.

Aunque los niveles de inmunización en Cantabria son «buenos» y «hablamos de una enfermedad benigna que en el 99,9% de los casos evoluciona bien -con cuadro febril y las características manchas en la piel-, desde la Consejería no pierden de vista «la cercanía» con la comunidad vecina. «Hemos reforzado el sistema de vigilancia, pero no hay que hacer nada en especial», defiende Viloria. La vacuna se implantó «de forma organizada» en el calendario infantil a partir de 1982, con la triple vírica, que incluye sarampión, rubeola y parotiditis. ¿Qué implica eso? Que los nacidos a partir de entonces están correctamente protegidos. «Y los mayores pasamos la enfermedad casi todos, lo que te genera una inmunidad duradera». No obstante, admite que «puede haber dos colectivos más desprotegidos, que son los bebés durante el primer año de vida, hasta que está pautada la primera vacuna; y las personas que nacieron en los años 70, que puede que no pasaran la enfermedad ni llegaran a ser vacunados». Aunque no hay una instrucción concreta desde Salud Pública para este último grupo de población con cierto nivel de riesgo, sí que recomienda informarse a través de su médico y «revisar la posibilidad de vacunarse».

Sobre el origen de ese resurgir de esta enfermedad altamente contagiosa (más que el covid al comienzo de la pandemia), valora que «no solo hay que buscar la causa en la migración, sino que también se ha detectado un incremento de casos en algunos países europeos con buen nivel sanitario, como Holanda o Inglaterra, pero con grupos antivacunas potentes».